Peixes entra em um ano de libertação emocional, amadurecimento financeiro e clareza de propósito em 2026

Depois de um longo período de testes, 2026 marca o fim do peso, o início da leveza e escolhas mais firmes no amor, no dinheiro e na vida como um todo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 15:00

Peixes em 2026
Peixes em 2026 Crédito: Imagem gerada por IA

2026 é um divisor de águas para Peixes. Tudo o que foi exigido emocionalmente, tudo o que pareceu pesado e tudo o que pediu amadurecimento nos últimos anos finalmente começa a fazer sentido. Este é um ano de alívio interno, reconstrução da autoestima e retomada do controle da própria vida.

Peixes começa o ano mais leve por dentro e termina com mais clareza, energia e direção do que sentiu em muito tempo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Melhores meses de 2026 para Peixes

Estes são os períodos em que decisões, encontros e viradas fluem com mais naturalidade:

Março: Um mês decisivo para relações e crescimento pessoal. Peixes passa a enxergar com mais clareza quem soma e quem desgasta. A necessidade de agradar perde força.

Junho: Um dos meses mais leves e felizes do ano. Bom para viagens, romances, criatividade e experiências que alimentam a alma.

Agosto: Um período de colheita emocional. Resultados visíveis de todo o trabalho interno feito nos últimos tempos trazem orgulho e segurança.

Meses mais desafiadores de 2026 para Peixes

Aqui, os desafios existem apenas para fortalecer escolhas e limites:

Fevereiro: Ajustes importantes envolvendo dinheiro, valor pessoal e segurança. É um mês de encarar a realidade sem romantizar.

Julho: Possíveis ruídos na comunicação afetiva ou atrasos em projetos criativos. Nada definitivo, mas pede paciência.

Setembro: Tensões em parcerias podem surgir se Peixes assumir mais do que pode. O cuidado é não se sobrecarregar emocionalmente.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Dinheiro e abundância para Peixes em 2026

2026 muda a relação de Peixes com o dinheiro. O signo deixa de confiar apenas na intuição e passa a construir estabilidade com mais estratégia. Gastos impulsivos perdem espaço e dão lugar a planejamento, consciência e valorização profissional.

A abundância vem quando Peixes reconhece seu próprio valor e aprende a cobrar por ele. Ao final do ano, a sensação é de segurança muito maior do que nos anos anteriores.

Características de Peixes

Características de Peixes
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução

Trabalho e carreira para Peixes em 2026

O primeiro semestre ainda tem um ritmo mais leve, mas a partir da metade do ano, o trabalho ganha novo significado. Surgem oportunidades mais alinhadas com bem-estar, propósito e flexibilidade.

Mudanças positivas podem envolver novas funções, promoções ou formatos de trabalho que respeitam o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Peixes encontra sucesso sem precisar se esgotar.

10 livros para quem é do signo de Peixes

O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação
Capão Pecado – Ferréz: Humano, emotivo e social - Peixes sente cada camada do livro. por Divulgação
A Mulher na Cabine 10 – Ruth Ware: Psicológico, sensorial e claustrofóbico - perfeito para a intensidade emocional do signo. por Divulgação
O Segredo – Rhonda Byrne: Peixes vibra com temas de energia, intenção e espiritualidade. por Divulgação
A Melodia Feroz – V. E. Schwab: Sombrio, artístico e emocional - a vibe estética que Peixes ama. por Divulgação
A Livraria dos Finais Felizes – Katarina Bivald: Afeto, gentileza e nostalgia - combina com o coração terno do signo. por Divulgação
O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry: Imaginativo, simbólico, poético - Peixes vibra profundamente. por Divulgação
A Casa dos Espíritos – Isabel Allende: Mágico, emocional, espiritual e cheio de imagens - a alma pisciana mergulha profundamente. por Divulgação
Wind Weaver: a guardiã do vento – Julie Johnson: Poético, sensorial, carregado de atmosfera - Peixes se conecta com esse mundo intuitivo. por Divulgação
Um Caminho Para a Liberdade – Jojo Moyes: Emoção, propósito e impacto humano - tudo que o signo busca nas histórias. por Divulgação
O Circo da Noite – Erin Morgenstern: Atmosférico, mágico, sensorial - totalmente a estética pisciana. por Divulgação

Saúde e bem-estar para Peixes em 2026

Este é um dos melhores anos para recuperação física e emocional. A energia retorna gradualmente, trazendo mais disposição e vitalidade. Questões crônicas tendem a melhorar quando Peixes passa a cuidar do corpo com mais constância.

Atividades que conectam corpo e mente ajudam muito, especialmente aquelas que trazem sensação de aterramento e força.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução
Peixes: azul marinho por Reprodução

Amor e relacionamentos para Peixes em 2026

2026 marca o fim do padrão de se anular pelo outro. Peixes aprende que amor não exige sacrifício constante. Relações passam por ajustes importantes, trazendo mais verdade e reciprocidade.

Se estiver em um relacionamento: O ano pede conversas honestas e decisões maduras. Relações que se fortalecem aqui tendem a ficar mais sólidas e profundas. O segundo semestre favorece intimidade emocional e projetos a dois.

Se estiver solteira(o): O primeiro semestre é altamente favorável para romances intensos e inspiradores. A atração está em alta, mas a grande lição é não se perder no outro. Peixes termina o ano mais consciente do que merece e menos disposto a aceitar menos do que isso.

Tags:

Signo Amor Dinheiro Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

