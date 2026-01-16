Acesse sua conta
Pilhas guardadas em casa podem se transformar em um baú cheio de tesouros

Veja como o reaproveitamento de materiais eletrônicos pode renovar seu lar

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 15:00

Preservar a natureza pode ser uma tarefa divertida quando aplicamos a criatividade em objetos comuns
Preservar a natureza pode ser uma tarefa divertida quando aplicamos a criatividade em objetos comuns Crédito: Freepik

Preservar a natureza pode ser uma tarefa divertida quando aplicamos a criatividade em objetos comuns. Guardar pilhas usadas em casa é como ter um "baú de tesouros" pronto para ser explorado.

Essa transformação artística oferece uma nova função para itens que seriam jogados no lixo comum.

Entenda o potencial dos materiais descartados

As baterias cilíndricas contêm metais como o níquel e o zinco em sua composição original.

Por causa do seu design industrial, elas se tornam peças perfeitas para compor acessórios decorativos.

Além disso, o reaproveitamento domiciliar auxilia na conscientização sobre a poluição desnecessária do nosso meio ambiente.

Portanto, verifique sempre a integridade das peças escolhidas para garantir um trabalho manual totalmente seguro.

Caso encontre sinais de oxidação ou resíduos químicos, não utilize essas pilhas em seus artesanatos.

O descarte correto desses materiais danificados é fundamental para evitar a contaminação do solo.

Tutorial para fabricar seu próprio organizador

Um projeto útil é a construção de um porta-lápis usando baterias descarregadas.

Você precisará de tinta acrílica, cola forte e um tubo de papelão de papel toalha.

Comece limpando as superfícies com cuidado e lixe as partes que estiverem com rótulos gastos.

Depois disso, fixe as pilhas ao redor do tubo de forma vertical e bem alinhada.

É importante garantir que toda a superfície receba cola para que a estrutura fique firme.

Para concluir, anexe uma base de papelão grosso e aplique o acabamento metálico desejado.

Ideias criativas para reaproveitar componentes velhos

Você também pode aplicar essa lógica sustentável em diversos outros itens da sua residência.

Use as pilhas para decorar as bordas de espelhos ou quadros, criando um visual marcante.

Essa prática diminui o acúmulo de resíduos eletrônicos e exercita sua mente de forma saudável.

Adicionalmente, montar pequenas figuras artísticas pode ser uma ótima atividade para realizar durante o tempo livre.

Dessa maneira, você ajuda o planeta e ainda ganha peças exclusivas para enfeitar suas prateleiras.

A reciclagem doméstica é o caminho ideal para uma vida mais equilibrada.

