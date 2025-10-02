HISTÓRIAS QUE EMOCIONAM

Por engano, passageira paga 100 vezes mais em corrida e motorista devolve valor no Pará

Atitude viralizou nas redes e rendeu elogios pela honestidade

Agência Correio

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 09:00

Passageira se confundiu e pagou 100 vezes mais do que o valor da corrida Crédito: Freepik

Passageira paga R$ 697 em corrida que custava apenas R$ 6,97. O motorista percebeu o erro e devolveu o dinheiro na mesma hora.

Na correria do dia a dia, a passageira Renata Corrêa, de Belém–PA, se confundiu ao realizar o pagamento de uma corrida por aplicativo e transferiu um valor 100 vezes maior do que o devido.

O trajeto custava apenas R$ 6,97, mas Renata acabou enviando R$ 697. O motorista, Marco Antônio, percebeu o valor errado assim que recebeu o comprovante. Ele buzinou para chamar a atenção da passageira, que já havia descido do carro.

Ao ser informada do engano, Renata se assustou e agradeceu a honestidade do motorista. “Eu agradeci muito pela honestidade do senhor Marco Antônio. Mesmo sem conhecê-lo, desejo que Deus continue abençoando sua vida”, escreveu em uma publicação nas redes sociais.