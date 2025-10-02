Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por engano, passageira paga 100 vezes mais em corrida e motorista devolve valor no Pará

Atitude viralizou nas redes e rendeu elogios pela honestidade

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 09:00

Passageira se confundiu e pagou 100 vezes mais do que o valor da corrida
Passageira se confundiu e pagou 100 vezes mais do que o valor da corrida Crédito: Freepik

Passageira paga R$ 697 em corrida que custava apenas R$ 6,97. O motorista percebeu o erro e devolveu o dinheiro na mesma hora.

Na correria do dia a dia, a passageira Renata Corrêa, de Belém–PA, se confundiu ao realizar o pagamento de uma corrida por aplicativo e transferiu um valor 100 vezes maior do que o devido.

Motorista devolveu pix feito

Motorista devolveu pix feito por Rperodução
Motorista devolveu pix feito por Rperodução
1 de 2
Motorista devolveu pix feito por Rperodução

O trajeto custava apenas R$ 6,97, mas Renata acabou enviando R$ 697. O motorista, Marco Antônio, percebeu o valor errado assim que recebeu o comprovante. Ele buzinou para chamar a atenção da passageira, que já havia descido do carro.

Leia mais

Imagem - Cientistas descobrem fungo que transforma metais em ouro

Cientistas descobrem fungo que transforma metais em ouro

Imagem - Banho diário e escovação tripla: os números que colocam o Brasil no topo da higiene mundial

Banho diário e escovação tripla: os números que colocam o Brasil no topo da higiene mundial

Imagem - Veja a pintura de Cristo curando doente que foi achada no Egito; imagem tem 1600 anos

Veja a pintura de Cristo curando doente que foi achada no Egito; imagem tem 1600 anos

Ao ser informada do engano, Renata se assustou e agradeceu a honestidade do motorista. “Eu agradeci muito pela honestidade do senhor Marco Antônio. Mesmo sem conhecê-lo, desejo que Deus continue abençoando sua vida”, escreveu em uma publicação nas redes sociais.

O gesto rapidamente viralizou, e Marco Antônio foi elogiado por diversos internautas. Comentários como “Deus abençoe este senhor pela honestidade” e “Ainda bem que ainda existem pessoas honestas nesse mundo” se multiplicaram, destacando a boa ação.

Mais recentes

Imagem - Ex-apresentador da Globo sofre acidente doméstico antes de iniciar radioterapia contra câncer

Ex-apresentador da Globo sofre acidente doméstico antes de iniciar radioterapia contra câncer
Imagem - Ivete celebra os 16 anos do filho Marcelo com homenagem emocionante: ‘O maior amor que eu poderia provar’

Ivete celebra os 16 anos do filho Marcelo com homenagem emocionante: ‘O maior amor que eu poderia provar’
Imagem - Milton Nascimento é diagnosticado com demência

Milton Nascimento é diagnosticado com demência

MAIS LIDAS

Imagem - Novo milionário! Apostador baiano acerta Lotofácil e fatura R$ 1,5 milhão
01

Novo milionário! Apostador baiano acerta Lotofácil e fatura R$ 1,5 milhão

Imagem - Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria
02

Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria

Imagem - Prefeitura oferece salário de R$ 3,6 mil para jornada de 30h por semana; veja vagas
03

Prefeitura oferece salário de R$ 3,6 mil para jornada de 30h por semana; veja vagas

Imagem - Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias
04

Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias