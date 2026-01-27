Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por que você deve desacelerar? 5 signos precisam de cuidado redobrado com a saúde (27 de janeiro)

Da tensão à necessidade de disciplina; veja como estes signos devem se cuidar

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 20:20

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A energia de Touro é magnética, mas exige que respeitemos o ritmo do corpo. Áries, cuidado com a região da garganta; não force onde há tensão.

Leão, o estresse por querer dar conta de tudo pode te esgotar; organize-se. Para Touro, o recado é simples: não pule refeições!

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Sessão da Tarde exibe um clássico infantil nesta terça-feira (27 de janeiro)

A Chave domina o Baralho Cigano desta terça-feira (27 de janeiro): soluções se revelam no momento certo

Uma escolha financeira muda tudo a partir de hoje (27 de janeiro) e inicia uma fase de dinheiro em expansão para Câncer e mais 2 signos

O Universo envia um sinal poderoso hoje (27 de janeiro) e obriga Áries, Virgem, Escorpião e Peixes a mudarem o rumo da própria história

Os signos sentem que o dia de hoje (27 de janeiro) pede cautela, silêncio e uma escolha que não deve ser feita

Sua vitalidade depende da sua nutrição. Já Sagitário e Peixes precisam de movimento consciente. Seja uma caminhada curta ou uma dieta mais regrada, seu corpo pede constância.

Lembre-se: saúde também é produtividade. Trate seu corpo como o templo que ele é e ele responderá com energia de sobra.

Leia mais

Imagem - Harry Styles no Brasil: veja preços, datas e como comprar ingressos para os shows

Harry Styles no Brasil: veja preços, datas e como comprar ingressos para os shows

Imagem - Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Imagem - Adriano Imperador se revolta após mãe cair em golpe e perder R$ 15 mil: 'Vou te dar 24 horas'

Adriano Imperador se revolta após mãe cair em golpe e perder R$ 15 mil: 'Vou te dar 24 horas'

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - Só tem aqui: a ilha brasileira que abriga o mamífero mais raro do mundo

Só tem aqui: a ilha brasileira que abriga o mamífero mais raro do mundo
Imagem - BBB 26: Brigido teria supostamente namorado com homem antes de participar do grupo Legendários

BBB 26: Brigido teria supostamente namorado com homem antes de participar do grupo Legendários
Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (28 de janeiro) traz recado direto para 3 signos: é hora de se retirar e tomar decisões sem culpa

Anjo da Guarda desta quarta (28 de janeiro) traz recado direto para 3 signos: é hora de se retirar e tomar decisões sem culpa

MAIS LIDAS

Imagem - Estaleiro Enseada retoma operações com primeiro carregamento em Maragogipe
01

Estaleiro Enseada retoma operações com primeiro carregamento em Maragogipe

Imagem - Anjo da Guarda desta terça (27 de janeiro) alerta 3 signos: hora de encerrar ciclos desgastados e se proteger
02

Anjo da Guarda desta terça (27 de janeiro) alerta 3 signos: hora de encerrar ciclos desgastados e se proteger

Imagem - Resultado da Lotofácil 3598, desta terça-feira (27)
03

Resultado da Lotofácil 3598, desta terça-feira (27)

Imagem - Vitória x Remo: onde assistir, escalações e arbitragem
04

Vitória x Remo: onde assistir, escalações e arbitragem