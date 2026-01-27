ASTROLOGIA

Por que você deve desacelerar? 5 signos precisam de cuidado redobrado com a saúde (27 de janeiro)

Da tensão à necessidade de disciplina; veja como estes signos devem se cuidar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 20:20

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

A energia de Touro é magnética, mas exige que respeitemos o ritmo do corpo. Áries, cuidado com a região da garganta; não force onde há tensão.



Leão, o estresse por querer dar conta de tudo pode te esgotar; organize-se. Para Touro, o recado é simples: não pule refeições!

Sua vitalidade depende da sua nutrição. Já Sagitário e Peixes precisam de movimento consciente. Seja uma caminhada curta ou uma dieta mais regrada, seu corpo pede constância.

