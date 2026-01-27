Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 20:20
A energia de Touro é magnética, mas exige que respeitemos o ritmo do corpo. Áries, cuidado com a região da garganta; não force onde há tensão.
Leão, o estresse por querer dar conta de tudo pode te esgotar; organize-se. Para Touro, o recado é simples: não pule refeições!
Sua vitalidade depende da sua nutrição. Já Sagitário e Peixes precisam de movimento consciente. Seja uma caminhada curta ou uma dieta mais regrada, seu corpo pede constância.
Lembre-se: saúde também é produtividade. Trate seu corpo como o templo que ele é e ele responderá com energia de sobra.