DÚVIDA

Posso ser demitido se faltar ao trabalho para curtir o Carnaval?

Veja o que pode acontecer com você e qual a melhor forma de conseguir ser liberado

Por exemplo, imagine que você quer muito colar na corda de Bell ou cantar nas alturas com Ivete, mas tem trabalho na hora. Aí você tem a ideia de colocar um atestado médico e é flagrado pelas televisões ou pelo seu chefe no meio da muvuca. Sim, isso pode te render uma demissão por justa causa. E nesses casos o profissional perde o direito a algumas verbas indenizatórias, como o saque do FGTS. >

Para negociar, oferece as seguintes opções: compensar antecipadamente as horas não trabalhadas; usar o saldo do banco de horas; ou ter dias de férias descontados. Nas cidades em que o Carnaval é considerado feriado, quem precisar trabalhar tem que ser recompensado depois com folga ou pagamento do feriado trabalhado em dobro.>