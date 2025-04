POLÊMICA

'Praia do bacanal' tem fila do sexo e areia lotada de camisinhas; moradores se revoltam

Faixa de areia virou ponto de encontro para sexo

Já virou rotina em Praia Grande, no litoral sul paulista, a orla da praia do bairro Maracanã amanhecer lotada de camisinhas usadas (veja abaixo). O local se tornou o point do sexo ao ar livre na cidade, atraindo, principalmente, homens mais velhos. >