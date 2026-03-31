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Premiação e homenagem a Letieres Leite marcam o fim do XXI Panorama Coisa de Cinema nesta quarta (1)

Festival baiano contará com exibições gratuitas, debates abertos ao público e clássicos restaurados

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de março de 2026 às 15:16

Vida e obra de Letieres Leite encerra o XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema com acesso gratuito Crédito: Divulgação

Se você deixou para aproveitar o XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema na última hora, o 'grand finale' do festival, que acontece amanhã (1), será totalmente gratuito. O evento preparou uma noite para honrar um dos maiores nomes da música, o maestro Letieres Leite.

A partir das 18h, o Cine Glauber Rocha será o palco de cinema de alta qualidade, show ao vivo e a expectativa da premiação das mostras competitivas.

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O encerramento oficial começa com a exibição do documentário "As travessias de Letieres Leite", das diretoras Iris de Oliveira e Day Sena. O filme é um mergulho na mente do gênio que sistematizou o Universo Percussivo Baiano (UPB). Através de depoimentos do próprio Letieres (1959-2021) e de seus parceiros, a obra mostra desde os tempos de músico autodidata até a consagração como um dos maiores arranjadores do Brasil.

Após a sessão, o foyer do Glauber Rocha vai virar palco para o Rumpilezzinho. Formado por jovens talentos do laboratório musical criado pelo próprio maestro, o grupo apresenta um repertório baseado em "composições instantâneas".

Para fechar, o festival realiza a cerimônia de premiação. É o momento de saber quem leva os troféus das mostras Nacional, Baiana e Internacional.

O melhor longa baiano recebe o Prêmio Flávia Abubakir no valor de R$ 50 mil, enquanto o Canal Brasil oferece R$ 15 mil para aquisição de um curta.

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A lista completa com horários, sinopses e locais de exibição pode ser consultada diretamente no site oficial do evento clicando aqui.

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