Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Premiação e homenagem a Letieres Leite marcam o fim do XXI Panorama Coisa de Cinema nesta quarta (1)

Festival baiano contará com exibições gratuitas, debates abertos ao público e clássicos restaurados

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de março de 2026 às 15:16

Vida e obra de Letieres Leite encerra o XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema com acesso gratuito
Vida e obra de Letieres Leite encerra o XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema com acesso gratuito Crédito: Divulgação

Se você deixou para aproveitar o XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema na última hora, o 'grand finale' do festival, que acontece amanhã (1), será totalmente gratuito. O evento preparou uma noite para honrar um dos maiores nomes da música, o maestro Letieres Leite.

A partir das 18h, o Cine Glauber Rocha será o palco de cinema de alta qualidade, show ao vivo e a expectativa da premiação das mostras competitivas.

XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema

XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação
XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação
XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação
1 de 3
XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema por Divulgação

O encerramento oficial começa com a exibição do documentário "As travessias de Letieres Leite", das diretoras Iris de Oliveira e Day Sena. O filme é um mergulho na mente do gênio que sistematizou o Universo Percussivo Baiano (UPB). Através de depoimentos do próprio Letieres (1959-2021) e de seus parceiros, a obra mostra desde os tempos de músico autodidata até a consagração como um dos maiores arranjadores do Brasil.

Após a sessão, o foyer do Glauber Rocha vai virar palco para o Rumpilezzinho. Formado por jovens talentos do laboratório musical criado pelo próprio maestro, o grupo apresenta um repertório baseado em "composições instantâneas".  

LEIA MAIS SOBRE O CASO

XXI Panorama Coisa de Cinema termina nesta quarta (1); veja a programação

Curta baiano premiado internacionalmente estreia no XXI Panorama Coisa de Cinema

Cine Glauber Rocha recebe shows no terraço durante o XXI Panorama Coisa de Cinema; veja atrações

Com mais de 100 filmes, XXI Panorama Coisa de Cinema começa hoje (25) em Salvador e Cachoeira

Panorama Coisa de Cinema homenageia Agnès Varda e Sara Gómez

Para fechar, o festival realiza a cerimônia de premiação. É o momento de saber quem leva os troféus das mostras Nacional, Baiana e Internacional. 

O melhor longa baiano recebe o Prêmio Flávia Abubakir no valor de R$ 50 mil, enquanto o Canal Brasil oferece R$ 15 mil para aquisição de um curta.

Letieres Leite

Vida e obra de Letieres Leite encerra o XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema com acesso gratuito por Divulgação
Vida e obra de Letieres Leite encerra o XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema com acesso gratuito por Divulgação
Maestro e pesquisador Letieres Leite por Reprodução
Letieres Leite por Divulgação
Vanessa Aragão autora do livro Rumpilezz: A performance e Sensibilidade de Letieres Leite e sua Orkestra por Divulgação/Ana Júlia Ribas
Jornalista baiana Vanessa Aragão lança livro em homenagem a Letieres Leite e Orkestra Rumpilezz por Divulgação/Vanessa Aragão
1 de 6
Vida e obra de Letieres Leite encerra o XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema com acesso gratuito por Divulgação

A lista completa com horários, sinopses e locais de exibição pode ser consultada diretamente no site oficial do evento clicando aqui

  • Serviço

  • O que: XXI Panorama Internacional Coisa de Cinema
  • Quando: De 25 de março a 1º de abril de 2026
  • Onde (Salvador): Cine Glauber Rocha e Sala Walter da Silveira
  • Onde (Cachoeira): Cine Theatro Cachoeirano 
  • Quanto: Salvador (R$ 18 inteira / R$ 9 meia / R$ 80 passaporte); Cachoeira (Gratuito)

Leia mais

Imagem - Veja a programação desta terça (31) do XXI Panorama Coisa de Cinema

Veja a programação desta terça (31) do XXI Panorama Coisa de Cinema

Imagem - No 'BBB 26', Solange Couto rebate críticas por usar o SUS e revela quanto ganha de aposentadoria

No 'BBB 26', Solange Couto rebate críticas por usar o SUS e revela quanto ganha de aposentadoria

Imagem - Deu ruim? Tonho amarela após beijar Lúcia e clima esfria em 'A Nobreza do Amor' nesta terça (31)

Deu ruim? Tonho amarela após beijar Lúcia e clima esfria em 'A Nobreza do Amor' nesta terça (31)

Tags:

Cinema Filmes Cine Glauber Rocha Panorama Internacional Coisa de Cinema Sala Walter da Silveira Cine Theatro Cachoeirano

Mais recentes

Imagem - Deu ruim? Tonho amarela após beijar Lúcia e clima esfria em 'A Nobreza do Amor' nesta terça (31)

Deu ruim? Tonho amarela após beijar Lúcia e clima esfria em 'A Nobreza do Amor' nesta terça (31)
Imagem - 4 mortes, casamentos e mais: saiba tudo o que acontece na reta final de ‘Rainha da Sucata’

4 mortes, casamentos e mais: saiba tudo o que acontece na reta final de ‘Rainha da Sucata’
Imagem - Especialista explica por que você deve parar de carregar seu celular até 100%

Especialista explica por que você deve parar de carregar seu celular até 100%

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quem é o entregador morto por motorista que teve carro incendiado na Avenida Paralela
01

Saiba quem é o entregador morto por motorista que teve carro incendiado na Avenida Paralela

Imagem - Rede de supermercados fecha unidade em Salvador nesta terça (31) com promoções
02

Rede de supermercados fecha unidade em Salvador nesta terça (31) com promoções

Imagem - Escola de Eletricistas: Último dia de inscrições para curso de 200 vagas da Coelba
03

Escola de Eletricistas: Último dia de inscrições para curso de 200 vagas da Coelba

Imagem - Preso por plano para matar Lula, agente baiano ‘Mike Papa’ é exonerado da Polícia Federal
04

Preso por plano para matar Lula, agente baiano ‘Mike Papa’ é exonerado da Polícia Federal