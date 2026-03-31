Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de março de 2026 às 16:00
O capítulo desta terça (31), de 'A Nobreza do Amor', mostra que o caminho para o 'felizes para sempre' de Tonho e Lúcia ainda tem muitos obstáculos, e a maioria deles está na cabeça do próprio rapaz.
Após o momento de carinho na saída da delegacia, Tonho entra em crise. O medo de se entregar ao que sente fala mais alto e ele acaba recuando, deixando Lúcia (Alika) completamente surpresa e sem entender nada. Mesmo com o coração partido, ela não tira da cabeça a dúvida, será que Tonho é realmente o 'guerreiro dos seus sonhos' que ela tanto buscou?
A Nobreza do Amor
A situação de Tonho também não está nada fácil. José dá a triste notícia de que não será simples livrá-lo das acusações de agressão. Sem saída, Lúcia decide tomar as rédeas da situação e vai direto na fonte do problema, ela confronta Mirinho e exige que o vilão retire a queixa contra o rival.
Enquanto isso, a vilã Virgínia começa a sentir o cerco fechar. Sebastião tenta abrir os olhos da dondoca sobre o verdadeiro caráter de Mirinho, mas ela prefere resolver as coisas do seu jeito, colocando tanto Tonho quanto Mirinho contra a parede para saber quem é Lúcia de verdade.
Do outro lado do oceano, começa a cirurgia de risco para salvar a vida de Omar. Em um momento de delírio e dor, ele chama por Alika, deixando todos ao redor apreensivos. O vilão Jendal, claro, já está de olho, esperando apenas o resultado médico para dar seu próximo passo.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.