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Deu ruim? Tonho amarela após beijar Lúcia e clima esfria em 'A Nobreza do Amor' nesta terça (31)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de março de 2026 às 16:00

Alika (Duda Santos) e Tonho (Ronald Sotto) em 'A Nobreza do Amor' Crédito: Reprodução/TV Globo 

O capítulo desta terça (31), de 'A Nobreza do Amor', mostra que o caminho para o 'felizes para sempre' de Tonho e Lúcia ainda tem muitos obstáculos, e a maioria deles está na cabeça do próprio rapaz.

Após o momento de carinho na saída da delegacia, Tonho entra em crise. O medo de se entregar ao que sente fala mais alto e ele acaba recuando, deixando Lúcia (Alika) completamente surpresa e sem entender nada. Mesmo com o coração partido, ela não tira da cabeça a dúvida, será que Tonho é realmente o 'guerreiro dos seus sonhos' que ela tanto buscou?

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

A situação de Tonho também não está nada fácil. José dá a triste notícia de que não será simples livrá-lo das acusações de agressão. Sem saída, Lúcia decide tomar as rédeas da situação e vai direto na fonte do problema, ela confronta Mirinho e exige que o vilão retire a queixa contra o rival.

Enquanto isso, a vilã Virgínia começa a sentir o cerco fechar. Sebastião tenta abrir os olhos da dondoca sobre o verdadeiro caráter de Mirinho, mas ela prefere resolver as coisas do seu jeito, colocando tanto Tonho quanto Mirinho contra a parede para saber quem é Lúcia de verdade.

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Do outro lado do oceano, começa a cirurgia de risco para salvar a vida de Omar. Em um momento de delírio e dor, ele chama por Alika, deixando todos ao redor apreensivos. O vilão Jendal, claro, já está de olho, esperando apenas o resultado médico para dar seu próximo passo.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

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