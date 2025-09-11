Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Príncipe Harry volta a visitar pai após quase dois anos rompidos; Rei Charles está com câncer

Duque de Sussex participou de evento do Prêmio Diana em Londres um dia depois de reunião privada com o pai

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 14:58

Príncipe Harry
Príncipe Harry Crédito: Divulgação

O príncipe Harry voltou a aparecer em solo britânico nesta semana e quebrou o silêncio após reencontrar o pai, o rei Charles III. Os dois tiveram um “chá privado” na Clarence House, em Londres, na quarta-feira (10), segundo confirmou o Palácio de Buckingham. Essa foi a primeira reunião entre pai e filho desde fevereiro de 2024, quando o monarca anunciou o diagnóstico de um câncer cujo tipo não foi revelado.

Rei Charles

Rei Charles e Rainha Camila por Divulgação
Rei Charles por Shutterstock
Rei Charles III por Reprodução
Rei Charles e Camilla Parker Bowles por Divulgação
Rei Charles e Rainha Camilla por Reprodução/Redes sociais
Rei Charles e a rainha Camilla por Divulgação
Rei Charles por Shutterstock
Lula e Janja com rei Charles III por @lula / Ian Jones
1 de 8
Rei Charles e Rainha Camila por Divulgação

O encontro durou menos de uma hora. Logo depois, Harry seguiu para um compromisso relacionado ao Prêmio Diana, criado em 1999 em memória de sua mãe, a princesa Diana. Em um painel com a CEO da instituição, Tessy Ojo, o duque destacou a importância da ação comunitária para a saúde mental e agradeceu o trabalho dos jovens homenageados.

Príncipe Harry

Príncipe Harry por Shutterstock
Príncipe Harry faz tatuagem fake por Reprodução / Redes Sociais
Príncipe Harry por Divulgação
Principe Harry por Shutterstock
Príncipe Harry da Grã-Bretanha e sua noiva, a atriz Meghan Markle, posam para fotos no jardim Sunken no Palácio de Kensington, em Londres. por DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP
Príncipe Harry assiste ao Invictus Games inspirados nos Jogos Paraolímpicos e conversa com um atleta do time da Nova Zelândia em Toronto. por Geoff Robins/AFP
1 de 6
Príncipe Harry por Shutterstock

“Obrigada a todos por estarem aqui. Ver vocês sentados agora com a confiança que têm, falando para um grupo de completos estranhos, é a prova viva de que tudo funciona”, disse o príncipe. Em outro momento, destacou o valor da palavra “esperança”. “Se você é jovem, às vezes pode se sentir perdido e separado de um grupo, e se sentir isolado. Mas posso garantir que não há nada de errado com você”, afirmou.

Leia mais

Imagem - Ator de Vale Tudo fala sobre mágoa da infância e reconciliação com o pai no leito de morte

Ator de Vale Tudo fala sobre mágoa da infância e reconciliação com o pai no leito de morte

Imagem - Aos 83 anos, Caetano Veloso exibe dia na academia e diz: 'Meta é estar tão bem quanto o Ney'

Aos 83 anos, Caetano Veloso exibe dia na academia e diz: 'Meta é estar tão bem quanto o Ney'

Imagem - Whindersson é detonado após expor coisas que fez por Luísa Sonza: 'Um encosto desses'

Whindersson é detonado após expor coisas que fez por Luísa Sonza: 'Um encosto desses'

De acordo com a editora de assuntos da realeza do portal britânico Express, Rebecca Russell, a fala de Harry refletiu seus sentimentos em relação à visita e ao reencontro com o pai. Uma porta-voz do duque acrescentou que ele “adorou estar de volta” ao Reino Unido.

Fontes próximas ao príncipe contaram ao jornal The Standard que ele tem sentido saudade da vida em Londres e retomado contato com amigos antigos. “Começou com mensagens de WhatsApp muito longas e sinceras”, revelou uma das pessoas ouvidas pelo tabloide.

Harry chegou à capital britânica no dia 8 de setembro para uma viagem de quatro dias. Além do Prêmio Diana, participou do WellChild Awards, visitou o túmulo da rainha Elizabeth II, em Windsor, e esteve presente em um evento dos Jogos Invictus.

Mais recentes

Imagem - Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’
Imagem - Quem é Silvia Malanzuk, participante do Casamento às Cegas Brasil 50+ e criadora de conteúdo adulto

Quem é Silvia Malanzuk, participante do Casamento às Cegas Brasil 50+ e criadora de conteúdo adulto
Imagem - Ciclovia eleita a mais bonita do mundo encanta turistas do mundo inteiro; veja

Ciclovia eleita a mais bonita do mundo encanta turistas do mundo inteiro; veja

MAIS LIDAS

Imagem - Julgamento de Bolsonaro retoma com voto de Cármen Lúcia; assista ao vivo
01

Julgamento de Bolsonaro retoma com voto de Cármen Lúcia; assista ao vivo

Imagem - É peruca ou implante? Veja o que Luiz Fux já falou sobre o cabelo
02

É peruca ou implante? Veja o que Luiz Fux já falou sobre o cabelo

Imagem - Chacina em Joinville: homem mata mulher, enteados e deixa sogra ferida
03

Chacina em Joinville: homem mata mulher, enteados e deixa sogra ferida

Imagem - Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista
04

Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista