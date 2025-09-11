PAZES

Príncipe Harry volta a visitar pai após quase dois anos rompidos; Rei Charles está com câncer

Duque de Sussex participou de evento do Prêmio Diana em Londres um dia depois de reunião privada com o pai

O príncipe Harry voltou a aparecer em solo britânico nesta semana e quebrou o silêncio após reencontrar o pai, o rei Charles III. Os dois tiveram um “chá privado” na Clarence House, em Londres, na quarta-feira (10), segundo confirmou o Palácio de Buckingham. Essa foi a primeira reunião entre pai e filho desde fevereiro de 2024, quando o monarca anunciou o diagnóstico de um câncer cujo tipo não foi revelado.

O encontro durou menos de uma hora. Logo depois, Harry seguiu para um compromisso relacionado ao Prêmio Diana, criado em 1999 em memória de sua mãe, a princesa Diana. Em um painel com a CEO da instituição, Tessy Ojo, o duque destacou a importância da ação comunitária para a saúde mental e agradeceu o trabalho dos jovens homenageados.

“Obrigada a todos por estarem aqui. Ver vocês sentados agora com a confiança que têm, falando para um grupo de completos estranhos, é a prova viva de que tudo funciona”, disse o príncipe. Em outro momento, destacou o valor da palavra “esperança”. “Se você é jovem, às vezes pode se sentir perdido e separado de um grupo, e se sentir isolado. Mas posso garantir que não há nada de errado com você”, afirmou.

De acordo com a editora de assuntos da realeza do portal britânico Express, Rebecca Russell, a fala de Harry refletiu seus sentimentos em relação à visita e ao reencontro com o pai. Uma porta-voz do duque acrescentou que ele “adorou estar de volta” ao Reino Unido.

Fontes próximas ao príncipe contaram ao jornal The Standard que ele tem sentido saudade da vida em Londres e retomado contato com amigos antigos. “Começou com mensagens de WhatsApp muito longas e sinceras”, revelou uma das pessoas ouvidas pelo tabloide.