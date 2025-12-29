FENG SHUI

Proibido! Quais as cores que não devem ser usadas no Réveillon de jeito nenhum

Descubra quais tons podem atrair energias negativas e como a filosofia milenar chinesa orienta a escolha do look para a virada de ano

Feng Shui aponta que preto e azul escuro estão entre as cores que devem ser evitadas para garantir prosperidade e boas vibrações na virada de ano Crédito: Freepik

A escolha da roupa para o Réveillon vai muito além da estética para quem segue as tradições de final de ano. Com a chegada de 2025, os rituais que envolvem cores e objetos ganham destaque como ferramentas para atrair desejos e renovar as esperanças.

No entanto, segundo os preceitos do Feng Shui, certas escolhas cromáticas podem gerar o efeito oposto, criando bloqueios energéticos e atraindo vibrações indesejadas. A filosofia milenar chinesa defende que as cores são fontes poderosas de energia.

Por isso, a escolha consciente do que vestir e até da decoração do ambiente é fundamental para garantir que o novo ciclo comece com fluidez.

5 cores para evitar no Ano Novo segundo o Feng Shui

De acordo com essa tradição, cinco cores específicas devem ser evitadas na noite da virada para prevenir o azar e a estagnação. Confira os motivos abaixo:

Preto: embora seja sinônimo de elegância na moda, o Feng Shui associa esta cor ao luto, à tristeza e à negatividade. O uso do preto no Ano Novo é visto como um convite para energias densas e vibrações pesadas.

Branco: esta é a escolha mais comum no Brasil por simbolizar a pureza. Contudo, em diversas culturas orientais, o branco é a cor oficial do luto e da morte, podendo carregar um simbolismo de encerramento em vez de renovação.

Azul escuro: este tom sóbrio está ligado à introspecção profunda que beira a melancolia. Acredita-se que o azul escuro pode reter energias estagnadas, dificultando a entrada de novas oportunidades.

Roxo: muitas vezes relacionado à espiritualidade, nesta data específica o roxo é associado à solidão. O uso da cor pode criar uma aura de isolamento, limitando as conexões sociais e o convívio com os outros.

Rosa: frequentemente ligada ao amor, em algumas vertentes do Feng Shui esta cor pode representar desequilíbrio emocional e desconfiança nos relacionamentos, dependendo da intensidade do tom.

A influência cultural nas tradições

É importante ressaltar que o simbolismo das cores é relativo e pode variar drasticamente entre diferentes regiões e crenças. Enquanto o Feng Shui sugere cautela com esses tons, outras correntes culturais podem interpretar as mesmas cores como símbolos de proteção ou autoridade.