Proibido! Quais as cores que não devem ser usadas no Réveillon de jeito nenhum

Descubra quais tons podem atrair energias negativas e como a filosofia milenar chinesa orienta a escolha do look para a virada de ano

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 09:00

Feng Shui aponta que preto e azul escuro estão entre as cores que devem ser evitadas para garantir prosperidade e boas vibrações na virada de ano
Feng Shui aponta que preto e azul escuro estão entre as cores que devem ser evitadas para garantir prosperidade e boas vibrações na virada de ano Crédito: Freepik

A escolha da roupa para o Réveillon vai muito além da estética para quem segue as tradições de final de ano. Com a chegada de 2025, os rituais que envolvem cores e objetos ganham destaque como ferramentas para atrair desejos e renovar as esperanças.

No entanto, segundo os preceitos do Feng Shui, certas escolhas cromáticas podem gerar o efeito oposto, criando bloqueios energéticos e atraindo vibrações indesejadas. A filosofia milenar chinesa defende que as cores são fontes poderosas de energia.

  • Roxo: muitas vezes relacionado à espiritualidade, nesta data específica o roxo é associado à solidão. O uso da cor pode criar uma aura de isolamento, limitando as conexões sociais e o convívio com os outros.

  • Rosa: frequentemente ligada ao amor, em algumas vertentes do Feng Shui esta cor pode representar desequilíbrio emocional e desconfiança nos relacionamentos, dependendo da intensidade do tom.

A influência cultural nas tradições

É importante ressaltar que o simbolismo das cores é relativo e pode variar drasticamente entre diferentes regiões e crenças. Enquanto o Feng Shui sugere cautela com esses tons, outras correntes culturais podem interpretar as mesmas cores como símbolos de proteção ou autoridade.

O essencial, segundo especialistas em rituais, é que a escolha da vestimenta esteja alinhada com a intenção pessoal de cada indivíduo para o ano que se inicia.

