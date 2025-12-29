Proibido! Quais as cores que não devem ser usadas no Réveillon de jeito nenhum

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 09:00
A escolha da roupa para o Réveillon vai muito além da estética para quem segue as tradições de final de ano. Com a chegada de 2025, os rituais que envolvem cores e objetos ganham destaque como ferramentas para atrair desejos e renovar as esperanças.
No entanto, segundo os preceitos do Feng Shui, certas escolhas cromáticas podem gerar o efeito oposto, criando bloqueios energéticos e atraindo vibrações indesejadas. A filosofia milenar chinesa defende que as cores são fontes poderosas de energia.
Por isso, a escolha consciente do que vestir e até da decoração do ambiente é fundamental para garantir que o novo ciclo comece com fluidez.
De acordo com essa tradição, cinco cores específicas devem ser evitadas na noite da virada para prevenir o azar e a estagnação. Confira os motivos abaixo:
É importante ressaltar que o simbolismo das cores é relativo e pode variar drasticamente entre diferentes regiões e crenças. Enquanto o Feng Shui sugere cautela com esses tons, outras correntes culturais podem interpretar as mesmas cores como símbolos de proteção ou autoridade.
O essencial, segundo especialistas em rituais, é que a escolha da vestimenta esteja alinhada com a intenção pessoal de cada indivíduo para o ano que se inicia.