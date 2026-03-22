MUITO DINHEIRO

Qual é a fortuna milionária que Chuck Norris deixou para a esposa e os filhos

Ator construiu patrimônio milionário ao longo de mais de seis décadas e deixou herança para a família

Fernanda Varela

Publicado em 22 de março de 2026 às 08:00

Chuck Norris Crédito: Reprodução

A fortuna deixada por Chuck Norris após sua morte, aos 86 anos, chama atenção pelo valor acumulado ao longo de décadas de carreira. O patrimônio do artista é estimado em cerca de US$ 70 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 370 milhões na cotação atual.

O montante será destinado à esposa, Gena O'Kelley, e aos cinco filhos do ator: Mike, Eric, Dina, Dakota e Danilee. A herança reúne ganhos obtidos com cinema, televisão, livros e negócios ligados às artes marciais.

Os cinco filhos de Chuck Norris 1 de 7

Antes de se tornar um dos nomes mais conhecidos dos filmes de ação, Norris construiu trajetória sólida no karatê. Campeão e criador de um estilo próprio, ele ganhou notoriedade nos Estados Unidos ainda nos anos 1960, o que abriu caminho para Hollywood.

O auge da carreira veio nos anos 1980, quando estrelou produções que marcaram o gênero de ação, como Força Delta e Desaparecido em Combate, consolidando a imagem de herói implacável nas telas.

Chuck Norris era casado com Gena O'Kelley desde 1998 1 de 4

Na televisão, ampliou ainda mais sua popularidade ao protagonizar Walker, Texas Ranger, papel que o levou a milhões de lares e reforçou sua presença na cultura pop.