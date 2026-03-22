Qual é a fortuna milionária que Chuck Norris deixou para a esposa e os filhos

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Fernanda Varela
Publicado em 22 de março de 2026 às 08:00
A fortuna deixada por Chuck Norris após sua morte, aos 86 anos, chama atenção pelo valor acumulado ao longo de décadas de carreira. O patrimônio do artista é estimado em cerca de US$ 70 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 370 milhões na cotação atual.
O montante será destinado à esposa, Gena O'Kelley, e aos cinco filhos do ator: Mike, Eric, Dina, Dakota e Danilee. A herança reúne ganhos obtidos com cinema, televisão, livros e negócios ligados às artes marciais.
Os cinco filhos de Chuck Norris
Antes de se tornar um dos nomes mais conhecidos dos filmes de ação, Norris construiu trajetória sólida no karatê. Campeão e criador de um estilo próprio, ele ganhou notoriedade nos Estados Unidos ainda nos anos 1960, o que abriu caminho para Hollywood.
O auge da carreira veio nos anos 1980, quando estrelou produções que marcaram o gênero de ação, como Força Delta e Desaparecido em Combate, consolidando a imagem de herói implacável nas telas.
Chuck Norris era casado com Gena O'Kelley desde 1998
Na televisão, ampliou ainda mais sua popularidade ao protagonizar Walker, Texas Ranger, papel que o levou a milhões de lares e reforçou sua presença na cultura pop.
Mesmo após reduzir o ritmo de trabalhos, Norris seguiu como referência no entretenimento e voltou a chamar atenção ao participar de Os Mercenários 2, reacendendo o interesse de fãs de diferentes gerações.