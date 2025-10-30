CONFIRA

Qual o filme da Sessão da Tarde desta quinta-feira (30)?

Filme baseado em fatos reais conta história de superação, após a exibição de ‘Terra Nostra’

Felipe Sena

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 11:00

Filme exibido mostra história de superação Crédito: Reprodução

Nesta semana, a “Sessão da Tarde”, exibe diversos filmes divertidos e alguns até nostálgicos, trazendo aquela sensação de coração quentinho para a sessão de filmes que se tornou um clássico no Brasil.

Soul Surfer - Coragem de Viver

Nesta quinta-feira (30), na Sessão da Tarde será exibido “Soul Surfer - Coragem de Viver”, um filme baseado em fatos reais que conta a história de Bethany Hamilton, uma jovem surfista que, após perder um braço em um ataque de tubarão, enfrenta o desafio de voltar ao mar e provar que sua paixão pelo surfe é mais forte que qualquer limite.

No drama biográfico, a atriz AnnaSophia Robb interpreta o papel da atleta que precisou enfrentar uma série de adversidades para voltar a surfar. Dennis Quaid, Helen Junt e Carrie Underwood também estão no elenco do longa, que estreou nos cinemas em 2011. O filme chegou a ser indicado aos ESPY Awards, conhecido como o Oscar do Esporte Americano.

Bethany Hamilton registrou sua trajetória no livro “Soul Surfer: História Verdadeira de Fé, Família e Luta para voltar a Prancha”, lançado em 2004. Os relatos das surfista na obra foram usados na produção do filme homônimo. A atleta é casada com Adam Dirks, com quem apresenta um podcast. Os dois são pais de três meninos e uma menina.