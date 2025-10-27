Acesse sua conta
Quantidade de ‘héteroflax’, homens que fazem sexo com homens, vem crescendo no Brasil

Homens se identificam como héteros, mas mantém relações sexuais com pessoas do mesmo sexo

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 19:32

Desde o início da história humana, a sexualidade dos homens héteros é questionada, mas parece que a dos brasileiros, mais do que nunca. De acordo com especialistas, esse comportamento é mais comum do que as pessoas imaginam, e tem ganhado visibilidade nos últimos anos.

Relação entre homens

