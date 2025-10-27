'BROTHERAGEM?'

Quantidade de ‘héteroflax’, homens que fazem sexo com homens, vem crescendo no Brasil

Homens se identificam como héteros, mas mantém relações sexuais com pessoas do mesmo sexo

Felipe Sena

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 19:32

Relação tem sido questionada Crédito: Reprodução | Globo

Desde o início da história humana, a sexualidade dos homens héteros é questionada, mas parece que a dos brasileiros, mais do que nunca. De acordo com especialistas, esse comportamento é mais comum do que as pessoas imaginam, e tem ganhado visibilidade nos últimos anos.

Estudos apontam que muitos desses homens mantem relações sexuais pontuais e sigilosas com outrous homens, mas dispensam ou até mesmo discriminam quando os chamam de gays ou bissexuais. Na saúde pública, esse perfil ganhou a sigla de HSH (homens que fazem sexo com homens), como uma forma de mapear comportamentos.

O termo heteroflex surgiu nos anos 2000, mas não é algo novo. Os homens que se declaram como heteroflexíveis geralmente usam de argumentos de “experiências” sexuais muitas vezes para camuflar a sexualidade não bem resolvida ou bem aceita.

Inclusive, a heteroflexibilidade pode envolver tanto a atração romântica (em relação às pessoas com que a pessoa deseja namorar) quanto a sexual (em relação às pessoas com quem se deseja ter relações sexuais), ou ambas.