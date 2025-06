NOVA TRAMA

Quantos capítulos terá Guerreiros do Sol? Entenda lançamento da novela e veja como assistir

Trama original do Globoplay é inspirada na história de Lampião e Maria Bonita

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de junho de 2025 às 09:22

Guerreiros do Sol Crédito: Estevam Avellar/TV Globo

Hoje é dia de estreia na Globoplay. A novela Guerreiros do Sol chega à plataforma de streaming a partir desta quarta-feira (11), com esquema de lançamento que funcionará da seguinte forma: a cada semana, cinco capítulos serão liberados, sempre às quartas-feiras. Ao todo, a trama, que é ambientada no cangaço dos anos 1920 e 1930, terá 45 episódios.>

O esquema é o mesmo que já foi usado em Todas as Flores (2022) e Verdades Secretas 2 (2021). Além de ser disponibilizado no streaming da Globo, o folhetim também irá ao ar no canal Globoplay Novelas - novo nome do Viva - de segunda a sexta-feira, às 22h40, com reapresentação às 6h10 e às 16h15. Aos sábados, o público poderá reassistir ao capítulo de sexta. Já aos domingos, a partir das 21h30, o Globoplay Novelas exibe uma maratona com os capítulos da semana anterior.>

Guerreiros do Sol 1 de 11

Ambientada no sertão nordestino das décadas de 1920 e 1930, a história é inspirada na vida de Lampião (1898-1938) e Maria Bonita (1911-1938). A trama conta a história de amor do cangaceiro Josué Alencar, interpretado por Thomás Aquino, e de Rosa, personagem da atriz Isadora Cruz. A história é escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, mesmos autores das séries Amores Roubados e Onde Nascem Os Fortes.>

Josué, agricultor da cidade de Santa Cruz, no sertão nordestino, se apaixona pela humilde Rosa em uma festa na fazenda do poderoso coronel Elói Bandeira, que já nutre uma paixão por ela. Furioso, Bandeira manda expulsar Josué e os irmãos dele de sua propriedade.>

A morte do pai de Josué, a mando de Bandeira, acaba acirrando ainda mais a briga entre as famílias e deflagrando um desejo de vingança nos Alencar. Ao lado dos irmãos, Arduíno (Irandhir Santos), Milagre (Ítalo Martins) e Sabiá (Vítor Sampaio), Josué forma seu bando, influenciado pelo cangaceiro Miguel Inácio (Alexandre Nero).>

Rosa decide se casar com o coronel Elói Bandeira e se torna uma mulher rica e poderosa, mas uma tragédia a deixa sem escolha, a não ser seguir o bando de Josué. Além do cangaço, a novela aborda outros temas, como a emancipação feminina e o amor entre duas pessoas do mesmo sexo.>