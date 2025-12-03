TELEVISÃO

Quem saiu do MasterChef Celebridades? Participante deixa reality após colocar morango no ceviche

Noite teve rodízio de pizzas e harmonização de espumantes com ceviche

Jurados conversam com participantes no MasterChef Celebridades Crédito: Melissa Haidar/Band

O terceiro episódio do MasterChef Celebridades, da Band, teve um clima de caos controlado e improvisos inusitados em uma noite de rodízio de pizzas e harmonização de espumantes com ceviche. O programa terminou com a eliminação de Márcia Goldschmidt após incluir um ingrediente controverso na prova eliminatória.

O programa começou com o desafio de preparar um rodízio de pizzas para 12 gamers, no qual Márcia foi capitã da equipe azul e Gilmelândia liderou o time vermelho. A prova exigiu a produção de nove pizzas com três sabores distintos, sendo que era obrigatória a inclusão de uma opção vegetariana. O time vermelho se deu melhor e garantiu a vitória.

Na prova de eliminação, era preciso harmonizar espumantes com ceviche. Gilmelândia, por ter sido vencedora da etapa anterior, teve a vantagem de escolher qual rótulo da bebida cada cozinheiro da equipe perdedora deveria utilizar. Luciano Szafir entregou o melhor trabalho da noite na avaliação dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Já Márcia Goldschmidt ficou na última posição e deu adeus ao reality culinário.