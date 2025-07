SAIU!

Queridinho do 'booktok', Alex Warren lança álbum de estreia; ouça

Intitulado 'You'll Be Alright, Kid', disco tem músicas como 'Ordinary' e 'Eternity', sucessos no TikTok

O trabalho é composto por todas as 11 canções de seu EP, de mesmo nome, divulgado no ano passado, assim como 10 novas músicas. Entre elas, está 'On My Mind', em parceria com a cantora Rosé, do BLACKPINK, e 'Eternity', a nova febre no booktok. As outras faixas novas são 'Bloodline', com o rapper Jelly Roll; 'The Outside', 'First Time on Earth', 'Never Be Far', 'Everything', 'Getaway Car', 'Who I Am' e 'You Can’t Stop This'.>