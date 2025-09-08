Acesse sua conta
Raul Gil tem previsão de alta em breve, afirma filho

Apresentador está internado com inflamação no abdômen e desidratação

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 20:43

Raul Gil
Raul Gil é internado em São Paulo Crédito: Reprodução

O filho do apresentador Raul Gil, Raul Gil Jr., usou suas redes sociais nesta segunda-feira (8) para atualizar o público sobre o estado de saúde do pai e trouxe boas novas. Segundo o herdeiro, o comunicador de 87 anos deve receber alta de hospital em São Paulo em breve. A liberação para casa estaria prevista para os próximos dias. 

"Cada dia melhor", descreveu Raul no Instagram sobre o pai famoso. Em vídeo, ele aparece chegando no Hospital Moriah, em São Paulo, para passar a noite com o pai.

Raul Gil

"Meu pai está cada dia melhor, com previsão de alta em breve! Agradecemos a todos por seu carinho e oração", escreveu na legenda da publicação. No vídeo, é possível ouvir a voz de Raul Gil. Quando o filho entra no quarto, ele exclama: "Ô, bonitão! Estamos fazendo fisioterapia", demostrando uma possível melhora e bom humor. 

A cuidadora do apresentador informou que ele poderia receber alta ainda nesta segunda-feira (8). "Se ele não sair amanhã, à noite eu venho", diz a cuidadora no vídeo postado na noite de ontem. Raul Gil Jr, então, afirma sobre si mesmo: "Sai amanhã!"

O apresentador foi diagnosticado com abdome agudo inflamatório por diverticulite aguda e desidratação. Fora da TV desde dezembro de 2024, Raul Gil procurou atendimento no Hospital Albert Einstein na quarta (3), mas foi transferido para o Hospital Moriah, onde permanece em observação.

