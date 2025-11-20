Reality da Globo, 'Túnel do Amor' já começa com polêmica; saiba os bastidores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 16:42
O reality show “Túnel do Amor”, do Globoplay, mal começou e já tem gerado polêmica. As gravações aconteceram há quase um ano, mas a movimentação entres os participantes continuou mesmo após o fim do trabalho.
Reality 'Túnel do Amor'
Um dos casos envolve a dupla formada pela ex-BBB Paula Freitas, participante do Big Brother Brasil 2023, e Sidnei Lyra, que entraram no reality como melhores amigos, justamente na dinâmica que aposta na força das duplas para tentar formar casais.
A dinâmica do reality show funciona com um túnel que serve como único meio de comunicação entre dez duplas de amigos separados em duas casas diferentes.
Segundo fontes ligadas à coluna Lucas Pasin, do jornal Metrópoles, a amizade dos dois não sobreviveu ao fim das gravações. Isso porque Paula engatou um namoro pouco depois do programa e, para evitar possíveis incômodos com o novo parceiro, deixou de seguir Sidnei nas redes sociais.
“Aconteceu, sim, isso. Mas não levo para o coração. Minha admiração por ela continua intacta. Se não fosse por ela, não estaria vivendo esse sonho. Muita coisa mudou desde a gravação do programa”, afirmou Lucas à coluna. Além disso, ele reforçou que Paula estaria em outra fase da vida, focada na religiosidade, empreendimento e relacionamento.