Reality da Globo, 'Túnel do Amor' já começa com polêmica; saiba os bastidores

Participantes se afastaram pouco antes de gravações e seguiram caminhos diferentes

Felipe Sena

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 16:42

Sidnei Lyra e Paula Freitas eram melhores amigos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O reality show “Túnel do Amor”, do Globoplay, mal começou e já tem gerado polêmica. As gravações aconteceram há quase um ano, mas a movimentação entres os participantes continuou mesmo após o fim do trabalho.

Um dos casos envolve a dupla formada pela ex-BBB Paula Freitas, participante do Big Brother Brasil 2023, e Sidnei Lyra, que entraram no reality como melhores amigos, justamente na dinâmica que aposta na força das duplas para tentar formar casais.

A dinâmica do reality show funciona com um túnel que serve como único meio de comunicação entre dez duplas de amigos separados em duas casas diferentes.

Segundo fontes ligadas à coluna Lucas Pasin, do jornal Metrópoles, a amizade dos dois não sobreviveu ao fim das gravações. Isso porque Paula engatou um namoro pouco depois do programa e, para evitar possíveis incômodos com o novo parceiro, deixou de seguir Sidnei nas redes sociais.