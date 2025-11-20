Acesse sua conta
Reality da Globo, 'Túnel do Amor' já começa com polêmica; saiba os bastidores

Participantes se afastaram pouco antes de gravações e seguiram caminhos diferentes

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 16:42

Sidnei Lyra e Paula Freitas eram melhores amigos
Sidnei Lyra e Paula Freitas eram melhores amigos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O reality show “Túnel do Amor”, do Globoplay, mal começou e já tem gerado polêmica. As gravações aconteceram há quase um ano, mas a movimentação entres os participantes continuou mesmo após o fim do trabalho.

Reality 'Túnel do Amor'

