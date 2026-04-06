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Reconhece? Web resgata foto rara de apresentadora da Globo quando era modelo

Antes de brilhar na bancada dos principais telejornais do país, a apresentadora fez campanhas publicitárias e novelas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de abril de 2026 às 17:06

Sandra Annenberg nos tempos de modelo na década de 1980 Crédito: Reprodução/Instagram

Quem assiste à elegância de Sandra Annenberg hoje no comando do Globo Repórter mal pode imaginar que, antes de se tornar um dos rostos mais famosos do jornalismo brasileiro, ela já foi "garota-propaganda" e estrela de novela. Recentemente, um perfil especializado em nostalgia resgatou um clique da jornalista, hoje com 57 anos, em seus tempos de modelo.

Na imagem, Sandra aparece em um cenário bem anos oitenta, usando um chamativo laço rosa e deitada ao lado de um rapaz para promover uma máquina de lavar louças. Sob o pseudônimo de "Luciana", a peça publicitária brincava com a ideia de que a jovem podia se divertir enquanto a tecnologia fazia o trabalho pesado.

Sandra Annenberg quando era modelo e atriz 1 de 18

O que muita gente não sabe é que sua estreia oficial na TV aconteceu quando ela tinha apenas seis anos, em 1974. A oportunidade foi um "presente" de sua mãe, a produtora Débora Takser. Na ocasião, a pequena Sandra contracenou com Luís Gustavo no teleteatro Peixes Bananas, na TV Cultura.

"Lá se vão 50 anos! De lá para cá, não parei mais", celebrou a jornalista em suas redes sociais ao relembrar o início precoce.

Antes de decidir mergulhar de cabeça no jornalismo nos anos 90, Sandra trilhou um caminho sólido na dramaturgia. Se você viveu os anos 80, talvez se lembre dela em produções como:

Bronco (Band): Atuando no humor ao lado de Ronald Golias.

Tarcísio e Glória (Globo): Contracenando com o casal mais famoso da TV.

Cortina de Vidro (SBT): Onde brilhou como a protagonista da trama de Walcyr Carrasco.