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Reconhece? Web resgata foto rara de apresentadora da Globo quando era modelo

Antes de brilhar na bancada dos principais telejornais do país, a apresentadora fez campanhas publicitárias e novelas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de abril de 2026 às 17:06

Sandra Annenberg nos tempos de modelo na década de 1980 Crédito: Reprodução/Instagram

Quem assiste à elegância de Sandra Annenberg hoje no comando do Globo Repórter mal pode imaginar que, antes de se tornar um dos rostos mais famosos do jornalismo brasileiro, ela já foi "garota-propaganda" e estrela de novela. Recentemente, um perfil especializado em nostalgia resgatou um clique da jornalista, hoje com 57 anos, em seus tempos de modelo.

Na imagem, Sandra aparece em um cenário bem anos oitenta, usando um chamativo laço rosa e deitada ao lado de um rapaz para promover uma máquina de lavar louças. Sob o pseudônimo de "Luciana", a peça publicitária brincava com a ideia de que a jovem podia se divertir enquanto a tecnologia fazia o trabalho pesado.

Sandra Annenberg quando era modelo e atriz

Sandra Annenberg nos tempos de modelo na década de 1980 por Reprodução/Instagram
Sandra Annenberg como garota-propaganda de eletrodomésticos por Reprodução/Instagram
Sandra Annenberg como modelo, na década de 1980 e como apresentadora do 'Globo Repórter', com William Bonner, em 2026 por Reprodução/Instagram/Divulgação/TV Globo
Sandra Annenberg protagonizou a novela Cortina de Vidro (SBT, 1989), em que formou par romântico com o ator Jayme Periard por Reprodução/SBT
Sandra Annenberg tinha 6 anos quando atuou em teleteatro da TV Cultura ao lado de Luís Gustavo por Arquivo pessoal
Sandra Annenberg e Tarcísio Meira no seriado 'Tarcísio e Glória' (Globo, 1988) por Reprodução/Cedoc/TV Globo
Sandra Annenberg por Reprodução
Sandra Annenberg antes e depois por Reprodução
Sandra Annenberg em 'Pacto de Sangue' por Reprodução
Celeste (Sandra Annenberg) e Bento (Armando Paiva) dançam em cena da novela 'Pacto de Sangue' por Reprodução
Sandra Annenberg em 'Pacto de Sangue' por Reprodução
Sandra Annenberg em 'Pacto de Sangue' por Reprodução
Sandra Annenberg por Reprodução
Sandra Annenberg com Tarcísio Meira na série Tarcísio & Glória e com Armando Paiva em Pacto de Sangue por Reprodução
Sandra Annenberg por Reprodução
Sandra Annenberg como Ângela Campos em Cortina de Vidro, novela do SBT por Reprodução
Sandra Annenberg em 'Pacto de Sangue' por Reprodução
Elisa entre os pais, Ernesto Paglia e Sandra Annenberg por Reprodução/Instagram
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Sandra Annenberg nos tempos de modelo na década de 1980 por Reprodução/Instagram

O que muita gente não sabe é que sua estreia oficial na TV aconteceu quando ela tinha apenas seis anos, em 1974. A oportunidade foi um "presente" de sua mãe, a produtora Débora Takser. Na ocasião, a pequena Sandra contracenou com Luís Gustavo no teleteatro Peixes Bananas, na TV Cultura.

"Lá se vão 50 anos! De lá para cá, não parei mais", celebrou a jornalista em suas redes sociais ao relembrar o início precoce.

Antes de decidir mergulhar de cabeça no jornalismo nos anos 90, Sandra trilhou um caminho sólido na dramaturgia. Se você viveu os anos 80, talvez se lembre dela em produções como:

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Bronco (Band): Atuando no humor ao lado de Ronald Golias.

Tarcísio e Glória (Globo): Contracenando com o casal mais famoso da TV.

Cortina de Vidro (SBT): Onde brilhou como a protagonista da trama de Walcyr Carrasco.

A transição definitiva para as notícias aconteceu em 1990 e, desde então, ela acumulou passagens históricas pelo Jornal Hoje, Fantástico e Jornal da Globo. 

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Tags:

Jornalista Atriz Modelo Apresentadora Sandra Annenberg

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