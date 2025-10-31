Renascimento e boas vibrações: veja o que o Tarot revela para os signos hoje (31 de outubro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 01:00
Encerrando o mês de outubro, o Tarot traz uma sexta-feira (31) cheia de misticismo e esperança. A presença de arcanos ligados à cura e à espiritualidade aponta para um dia de reconexão com o propósito e com o coração.
Áries começa o dia com o Oito de Paus, simbolizando rapidez e boas novidades. Touro se apoia no Rei de Ouros, firmeza e estabilidade no trabalho. Gêmeos é inspirado pela Estrela, que promete otimismo e sorte.
Tarot
Câncer recebe o Quatro de Copas, um lembrete para olhar o que já possui e valorizar o presente. Leão brilha com O Imperador, controlando situações com autoridade. Virgem se renova com O Julgamento, carta de libertação e novos começos.
Libra tem a energia do Dois de Copas, favorecendo parcerias e relacionamentos. Escorpião é tocado pela Morte, arcano de transmutação e recomeço profundo, um renascer. Sagitário vibra com o Sol, irradiando confiança e alegria.
Capricórnio conta com o Três de Ouros, destacando reconhecimento no trabalho. Aquário tem a Temperança, equilíbrio e cura emocional. Já Peixes fecha o mês com a Estrela, símbolo de fé e inspiração divina.