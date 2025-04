ÚLTIMOS CAPÍTULOS

Reta final de 'Volta por Cima': Confira o resumo dos capítulos de 23/4 a 26/04

Novela vai ao ar na TV Globo a partir das 19h30

“Volta por Cima” está na reta final! O último capítulo será exibido ainda esta semana, excepcionalmente no sábado (26), como parte da programação especial de comemoração dos 60 anos da TV Globo. Escrita por Claudia Souto e com direção artística de André Câmara, a novela vai ar a partir das 19h30 na Globo. >

Rosana reza pela recuperação de Nando. Jão e Edson descobrem que Nando precisa de um transplante. Tati e Cida conversam com Miranda. Gerson dispensa Violeta. Jin volta para a casa de Doralice. Miranda se culpa pelo que houve com Nando. Jão pesquisa sobre o caso de Nando. Jô se insinua para Roxelle. Cacá pensa em aceitar a proposta de Violeta. Osmar chama Joyce de Violeta. Jão conversa com o médico sobre o transplante de Nando. >