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Semente da Prosperidade: 3 signos veem os caminhos profissionais se abrirem a partir desta quarta (18 de março)

Descubra como seus talentos intuitivos podem se transformar em lucro real

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de março de 2026 às 16:16

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quarta-feira, a Lua Nova prova que a intuição é uma das ferramentas mais poderosas para o sucesso financeiro. Às 14:22, o universo entrega um 'cheque em branco' para quem souber usar a sensibilidade a favor da carreira. É o início de um ciclo onde o lucro vem para quem serve com propósito e ética. Se você estava esperando uma oportunidade para mudar de rumo ou iniciar um projeto autoral, o momento de plantar essa semente é agora.

Nativos de Gêmeos, Aquário e Sagitário estão sob um holofote de sorte. Para o geminiano, uma nova fase profissional surge com convites inesperados; para o aquariano, novas fontes de renda baseadas em talentos ocultos aparecem; e para o sagitariano, o trabalho a partir de casa ganha uma estrutura muito mais próspera. O sucesso hoje não depende de agressividade comercial, mas de magnetismo e da capacidade de entender o que o público deseja em um nível emocional.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
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Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

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O destino finalmente recompensa 4 signos, que entram em uma fase poderosa de prosperidade e abundância até o fim de 2026

Esta é a fase ideal para buscar sócios e parceiros que compartilhem dos seus valores. A Lua em Peixes favorece contratos que envolvam arte, cura, espiritualidade ou responsabilidade social. Se você trabalha com o público, use sua empatia para fechar negócios; as pessoas estão mais abertas a conexões humanas do que a discursos técnicos. Plante hoje a intenção de uma carreira que te traga não apenas dinheiro, mas admiração mútua e realização da alma.

Aproveite para organizar suas finanças com um olhar para o futuro. Reflita sobre como você pode monetizar sua criatividade ou aquele dom que você sempre considerou apenas um hobby. A prosperidade que começa hoje é fluida e constante, como o curso de um rio. Ao alinhar seus objetivos profissionais com o seu coração, você abre as comportas para que a abundância chegue de formas surpreendentes.  

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