ASTROLOGIA

Semente da Prosperidade: 3 signos veem os caminhos profissionais se abrirem a partir desta quarta (18 de março)

Descubra como seus talentos intuitivos podem se transformar em lucro real

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de março de 2026 às 16:16

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta quarta-feira, a Lua Nova prova que a intuição é uma das ferramentas mais poderosas para o sucesso financeiro. Às 14:22, o universo entrega um 'cheque em branco' para quem souber usar a sensibilidade a favor da carreira. É o início de um ciclo onde o lucro vem para quem serve com propósito e ética. Se você estava esperando uma oportunidade para mudar de rumo ou iniciar um projeto autoral, o momento de plantar essa semente é agora.



Nativos de Gêmeos, Aquário e Sagitário estão sob um holofote de sorte. Para o geminiano, uma nova fase profissional surge com convites inesperados; para o aquariano, novas fontes de renda baseadas em talentos ocultos aparecem; e para o sagitariano, o trabalho a partir de casa ganha uma estrutura muito mais próspera. O sucesso hoje não depende de agressividade comercial, mas de magnetismo e da capacidade de entender o que o público deseja em um nível emocional.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26 1 de 23

Esta é a fase ideal para buscar sócios e parceiros que compartilhem dos seus valores. A Lua em Peixes favorece contratos que envolvam arte, cura, espiritualidade ou responsabilidade social. Se você trabalha com o público, use sua empatia para fechar negócios; as pessoas estão mais abertas a conexões humanas do que a discursos técnicos. Plante hoje a intenção de uma carreira que te traga não apenas dinheiro, mas admiração mútua e realização da alma.

