Sente dor na lombar? Truque de apenas 1 minuto traz alívio imediado da dor

Alongamento suave abre quadris, alivia a lombar e pode contribuir para a redução do estresse no dia a dia

Agência Correio

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 10:00

Exercício simples que ajuda a relaxar corpo e mente Crédito: Imagem gerada por IA

A chamada “Postura do Bebê Feliz”, inspirada no yoga, tem ganhado espaço como uma alternativa acessível para quem busca aliviar tensões musculares e reduzir o estresse.

O movimento, que consiste em deitar-se de costas, segurar os pés e flexionar os joelhos em direção ao peito, promove benefícios tanto físicos quanto mentais, segundo especialistas em movimento e neurofisiologia.

Benefícios físicos: quadris mais soltos e lombar aliviada

Do ponto de vista biomecânico, a posição abre as articulações do quadril e reduz a carga na lombar. Além disso, estimula um alongamento suave da cadeia posterior, que envolve músculos das costas e pernas, sem exigir grande esforço.

Isso faz da prática uma aliada para pessoas que passam longos períodos sentadas ou sofrem com rigidez corporal ao fim do dia.

Manter a coluna neutra no chão e os ombros relaxados potencializa o efeito, ajudando a descomprimir a região lombar. Segundo fisioterapeutas, o exercício pode ser incluído tanto em rotinas de treino quanto em momentos de relaxamento antes de dormir.

A influência no sistema nervoso

Além dos benefícios musculares, a postura também impacta o sistema nervoso. Quando combinada com respiração diafragmática lenta, inspirando pelo nariz e expandindo o abdome, há aumento da atividade parassimpática, responsável pelo relaxamento do corpo.

Isso favorece a diminuição dos níveis de estresse e ajuda a preparar o organismo para o descanso.

Estudos sobre práticas respiratórias associadas ao alongamento mostram que o corpo responde com redução da frequência cardíaca e melhora na sensação de bem-estar. Por isso, a postura é indicada como um recurso complementar em rotinas de autocuidado.

Como praticar com segurança?

Para executar, basta deitar-se de costas, dobrar os joelhos em direção ao peito e segurar a parte externa dos pés, ou tornozelos, caso seja mais confortável. A recomendação é manter a posição por 30 a 60 segundos, repetindo de duas a três séries, sempre com respiração lenta e controlada.