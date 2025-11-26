Sessão da Tarde exibe clássico da ficção científica nesta quarta-feira (26)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 11:00
Nesta quarta-feira (26), a Sessão da Tarde exibe um dos clássicos de Hollywood, o filme “Mib: Homens de Preto 3”. No longa, o terrível Boris, o Animal (Jemaine Clement) foi capturado no passado pelo agente K (Tommy Lee Jones) e perdeu o braço na época.
'MIB - Homens de Preto'
Na prisão lunar de segurança máxima, o alienígena consegue arquitetar um plano de fuga para dar andamento ao seu objetivo de recuperar o membro de seu corpo e ainda acabar com K de uma vez por todas.
Para isso, ele pretende viajar no tempo e mudar o rumo da história. Para evitar seu triunfo no plano maligno, o agente J (Will Smith) também volta ao passado e lá encontrará os jovens agentes K (Josh Brolin) e o O (Alice Eve), descobrindo segredos que mudarão sua vida e a amizade de ambos.
Sessão da Tarde é exibida após a exibição de “Edição Especial” de “Terra Nostra”.