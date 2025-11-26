Acesse sua conta
Sessão da Tarde exibe clássico da ficção científica nesta quarta-feira (26)

Filme se tornou um dos sucessos do gênero

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 11:00

Sessão da Tarde exibe filme de ficção científica
Crédito: Reprodução

Nesta quarta-feira (26), a Sessão da Tarde exibe um dos clássicos de Hollywood, o filme “Mib: Homens de Preto 3”. No longa, o terrível Boris, o Animal (Jemaine Clement) foi capturado no passado pelo agente K (Tommy Lee Jones) e perdeu o braço na época.

Na prisão lunar de segurança máxima, o alienígena consegue arquitetar um plano de fuga para dar andamento ao seu objetivo de recuperar o membro de seu corpo e ainda acabar com K de uma vez por todas.

Para isso, ele pretende viajar no tempo e mudar o rumo da história. Para evitar seu triunfo no plano maligno, o agente J (Will Smith) também volta ao passado e lá encontrará os jovens agentes K (Josh Brolin) e o O (Alice Eve), descobrindo segredos que mudarão sua vida e a amizade de ambos.

Sessão da Tarde é exibida após a exibição de “Edição Especial” de “Terra Nostra”.

Sessão da Tarde

