Sessão da Tarde exibe clássico de Salvador nesta quinta-feira (20)

Felipe Sena
Publicado em 20 de novembro de 2025 às 10:00
‘Ó Paí, Ó’ (2007) é um marco da cinematografia baiana, responsável por alavancar vários nomes da atuação em Salvador. Em 2023, 16 anos depois, o filme ganhou uma segunda versão, o ‘Ó Paí, Ó 2’, que será exibido na Sessão da Tarde desta quinta-feira (20).
'Ó Paí, Ó 2'
A sequência do longa dirigido por Viviane Ferreira marca o retorno de Lázaro Ramos como Roque, ao lado de uma nova geração de personagens, filhos dos moradores do velho cortiço no Pelourinho, que entram na luta pela causa negra de forma bem humorada e regada a música e poesia.
O momento é muito significativo, pois o filme é exibido no Dia da Consciência Negra. Na trama, Roque agora está prestes a lançar sua primeira música e acredita que vai se tornar um artista de sucesso.
A icônica Dona Joana segue lidando com o luto da perda de seus dois filhos e com a convivência conflituosa com os inquilinos. Já Neusão perdeu seu bar para uma turma de caráter duvidoso. O bairro se prepara para a festa de Iemanjá, enquanto lida com as polêmicas dos vizinhos.