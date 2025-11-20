CONFIRA

Sessão da Tarde exibe clássico de Salvador nesta quinta-feira (20)

Filme é exibido no Dia da Consciência Negra

Felipe Sena

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 10:00

Sessõa da Tarde exibe clássico baiano Crédito: Reprodução

‘Ó Paí, Ó’ (2007) é um marco da cinematografia baiana, responsável por alavancar vários nomes da atuação em Salvador. Em 2023, 16 anos depois, o filme ganhou uma segunda versão, o ‘Ó Paí, Ó 2’, que será exibido na Sessão da Tarde desta quinta-feira (20).

A sequência do longa dirigido por Viviane Ferreira marca o retorno de Lázaro Ramos como Roque, ao lado de uma nova geração de personagens, filhos dos moradores do velho cortiço no Pelourinho, que entram na luta pela causa negra de forma bem humorada e regada a música e poesia.

O momento é muito significativo, pois o filme é exibido no Dia da Consciência Negra. Na trama, Roque agora está prestes a lançar sua primeira música e acredita que vai se tornar um artista de sucesso.