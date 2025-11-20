Acesse sua conta
Sessão da Tarde exibe clássico de Salvador nesta quinta-feira (20)

Filme é exibido no Dia da Consciência Negra

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 10:00

Sessõa da Tarde exibe clássico baiano
Sessõa da Tarde exibe clássico baiano Crédito: Reprodução

‘Ó Paí, Ó’ (2007) é um marco da cinematografia baiana, responsável por alavancar vários nomes da atuação em Salvador. Em 2023, 16 anos depois, o filme ganhou uma segunda versão, o ‘Ó Paí, Ó 2’, que será exibido na Sessão da Tarde desta quinta-feira (20).

'Ó Paí, Ó 2'

Filme é exibido na Sessão da Tarde por Reprodução
