HISTÓRIAS MARCANTES

Sozinha e com fome, idosa liga para a polícia e ganha jantar inesperado de dois policiais

O gesto simples em Florença transformou a noite de uma senhora de 87 anos e emocionou o mundo

Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 13:00

Idosa pediu ajuda aos policiais Crédito: Reprodução

Em Florença, na Itália, uma ligação inusitada chegou à central da polícia. Do outro lado da linha, uma senhora de 87 anos confessou estar sozinha, sem conseguir cozinhar e com fome. A cuidadora que deveria ajudá-la não apareceu e ela não tinha a quem recorrer.

O chamado foi atendido por dois policiais, Antonio e Giuseppe, que correram até a casa da idosa. Lá, perceberam que o problema não era apenas a falta de comida, mas também a ausência de companhia. Sem pensar duas vezes, os agentes improvisaram um jantar simples: ravióli com molho de tomate.