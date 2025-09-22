Sozinha e com fome, idosa liga para a polícia e ganha jantar inesperado de dois policiais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 13:00
Em Florença, na Itália, uma ligação inusitada chegou à central da polícia. Do outro lado da linha, uma senhora de 87 anos confessou estar sozinha, sem conseguir cozinhar e com fome. A cuidadora que deveria ajudá-la não apareceu e ela não tinha a quem recorrer.
Ravioli ao sugo
O chamado foi atendido por dois policiais, Antonio e Giuseppe, que correram até a casa da idosa. Lá, perceberam que o problema não era apenas a falta de comida, mas também a ausência de companhia. Sem pensar duas vezes, os agentes improvisaram um jantar simples: ravióli com molho de tomate.
Sentados à mesa, compartilharam não apenas a refeição, mas também atenção e cuidado. O episódio, registrado em 2016, ganhou repercussão internacional por traduzir uma verdade poderosa: pequenos gestos podem aliviar a solidão e transformar completamente um dia comum.