Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sozinha e com fome, idosa liga para a polícia e ganha jantar inesperado de dois policiais

O gesto simples em Florença transformou a noite de uma senhora de 87 anos e emocionou o mundo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 13:00

Idosa pediu ajuda aos policiais
Idosa pediu ajuda aos policiais Crédito: Reprodução

Em Florença, na Itália, uma ligação inusitada chegou à central da polícia. Do outro lado da linha, uma senhora de 87 anos confessou estar sozinha, sem conseguir cozinhar e com fome. A cuidadora que deveria ajudá-la não apareceu e ela não tinha a quem recorrer.

Ravioli ao sugo

Ravioli ao sugo por Reprodução
Ravioli ao sugo por Reprodução
Ravioli ao sugo por Reprodução
Ravioli ao sugo por Reprodução
Ravioli ao sugo por Reprodução
1 de 5
Ravioli ao sugo por Reprodução

O chamado foi atendido por dois policiais, Antonio e Giuseppe, que correram até a casa da idosa. Lá, perceberam que o problema não era apenas a falta de comida, mas também a ausência de companhia. Sem pensar duas vezes, os agentes improvisaram um jantar simples: ravióli com molho de tomate.

Leia mais

Imagem - Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

Imagem - Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro

Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro

Imagem - Rituais para a Primavera: veja práticas 'mágicas' que vão ajudar a afastar energias ruins da sua vida

Rituais para a Primavera: veja práticas 'mágicas' que vão ajudar a afastar energias ruins da sua vida

Sentados à mesa, compartilharam não apenas a refeição, mas também atenção e cuidado. O episódio, registrado em 2016, ganhou repercussão internacional por traduzir uma verdade poderosa: pequenos gestos podem aliviar a solidão e transformar completamente um dia comum.

Mais recentes

Imagem - Descubra quais são os 11 melhores perfumes masculinos de 2025

Descubra quais são os 11 melhores perfumes masculinos de 2025
Imagem - Namoro de Gabigol e irmã de Neymar vive nova crise após climão em festa

Namoro de Gabigol e irmã de Neymar vive nova crise após climão em festa
Imagem - Noiva 52 anos mais jovem de ex-presidente da CBF anda de jet ski e posa de fio-dental em mansão

Noiva 52 anos mais jovem de ex-presidente da CBF anda de jet ski e posa de fio-dental em mansão

MAIS LIDAS

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
01

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados

Imagem - Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai
02

Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai

Imagem - Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro
03

Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro

Imagem - Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site
04

Banco do Brasil terá concurso público com vagas para ensino médio e salários de R$ 7 mil, diz site