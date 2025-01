FAMOSOS

Suposta carta psicografada de Jô Soares revela arrependimento com cremação; veja

Apresentador, ator e diretor, Jô morreu aos 84 anos, por complicações em decorrência de sua obesidade

Uma suposta carta psicografada do apresentador Jô Soares, que morreu em 2021, foi divulgada pelo vidente Valter Arauto, em entrevista à revista Ana Maria. Ele teria recebido o recado do artista.

Na carta, Jô teria dito que está em um bom lugar e que sente muito arrependimento de ter pedido em vida para ser cremado quando morresse. "Aqui, onde me sinto bem quisto e em processo de entendimento sobre o todo", iniciou. ”Do que me foi revelado ao adentrar esta gloriosa dimensão, já me arrependo do ato crematório não por efeitos espirituais [...] Privei assim a ciência de garimpar o pó da terra me trazendo de volta anatomicamente", seguiu.