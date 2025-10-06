Tarot desta segunda (6) revela recomeços e decisões importantes: veja a carta, recado e dica dos 12 signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 05:00
A segunda-feira (6) chega com uma energia de renovação e movimento. O Tarot indica que é hora de colocar a vida em ordem, retomar projetos e agir com foco. Para alguns signos, o dia traz a chance de dar um passo decisivo rumo ao que se deseja; para outros, o momento pede introspecção e ajustes antes de seguir em frente. Confira a carta e a dica do tarot para o seu signo.
Áries
Carta do dia: O Mago
O dia favorece a ação e a iniciativa. Suas ideias ganham força e a energia está ideal para colocar projetos em prática ou resolver o que estava parado.
Dica do tarot: confie no seu potencial e use os recursos que já tem em mãos.
Touro
Carta do dia: O Papa
A serenidade será sua maior aliada. Busque agir com sabedoria, paciência e ética. É um bom momento para ouvir conselhos e refletir antes de decidir.
Dica do tarot: siga o caminho que traz paz, não o que gera ansiedade.
Gêmeos
Carta do dia: Roda da Fortuna
O dia será marcado por reviravoltas e mudanças inesperadas. O que parecia difícil pode se transformar rapidamente, trazendo novas oportunidades.
Dica do tarot: abrace o novo e mantenha a leveza diante do imprevisível.
Câncer
Carta do dia: O Julgamento
O momento pede reflexão e reavaliação. Decisões antigas voltam à tona e pedem posicionamento. É hora de encerrar o que não faz mais sentido.
Dica do tarot: ouça sua consciência e liberte-se do que já cumpriu seu papel.
Leão
Carta do dia: O Imperador
A segunda-feira pede firmeza e liderança. Suas atitudes definirão o ritmo da semana, então mantenha o foco e o senso de responsabilidade.
Dica do tarot: use seu poder com sabedoria e inspire quem está ao seu redor.
Virgem
Carta do dia: A Temperança
O equilíbrio será essencial para atravessar o dia com tranquilidade. Evite cobranças e excessos, tanto de si mesmo quanto dos outros.
Dica do tarot: pratique a paciência e confie no tempo das coisas.
Libra
Carta do dia: A Estrela
A esperança renasce. Mesmo que os dias anteriores tenham sido desafiadores, o universo traz sinais de renovação e inspiração.
Dica do tarot: acredite no seu propósito e mantenha a fé em si mesmo.
Escorpião
Carta do dia: A Torre
Mudanças profundas podem acontecer, rompendo estruturas antigas. O que se desfaz agora abre espaço para algo mais verdadeiro.
Dica do tarot: aceite o fim de um ciclo e permita que o novo floresça.
Sagitário
Carta do dia: O Louco
A energia do dia pede liberdade e coragem. É o momento ideal para arriscar algo novo ou sair da rotina com leveza.
Dica do tarot: siga o impulso do coração, mas sem perder o bom senso.
Capricórnio
Carta do dia: O Enforcado
O dia pode parecer parado, mas ele pede observação e paciência. Olhar as situações por outro ângulo pode mudar tudo.
Dica do tarot: aceite o ritmo das coisas e confie no aprendizado do silêncio.
Aquário
Carta do dia: O Sol
A clareza chega e ilumina caminhos. Você se sentirá mais confiante e com energia para tomar decisões importantes.
Dica do tarot: celebre suas conquistas e compartilhe sua luz com os outros.
Peixes
Carta do dia: O Mundo
Um ciclo se encerra com sensação de plenitude. Você compreenderá o valor de tudo o que viveu e estará pronto para novos começos.
Dica do tarot: reconheça suas vitórias e siga com o coração leve.