ASTROLOGIA

Tarot desta segunda (6) revela recomeços e decisões importantes: veja a carta, recado e dica dos 12 signos

Cartas anunciam início de um novo ciclo e convidam os signos a agir com clareza, equilíbrio e propósito

Fernanda Varela

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 05:00

Signos terão uma limpeza na vida Crédito: Reprodução | Freepik

A segunda-feira (6) chega com uma energia de renovação e movimento. O Tarot indica que é hora de colocar a vida em ordem, retomar projetos e agir com foco. Para alguns signos, o dia traz a chance de dar um passo decisivo rumo ao que se deseja; para outros, o momento pede introspecção e ajustes antes de seguir em frente. Confira a carta e a dica do tarot para o seu signo.

Áries

Carta do dia: O Mago

O dia favorece a ação e a iniciativa. Suas ideias ganham força e a energia está ideal para colocar projetos em prática ou resolver o que estava parado.

Dica do tarot: confie no seu potencial e use os recursos que já tem em mãos.

Tarot 1 de 14

Touro

Carta do dia: O Papa

A serenidade será sua maior aliada. Busque agir com sabedoria, paciência e ética. É um bom momento para ouvir conselhos e refletir antes de decidir.

Dica do tarot: siga o caminho que traz paz, não o que gera ansiedade.

Gêmeos

Carta do dia: Roda da Fortuna

O dia será marcado por reviravoltas e mudanças inesperadas. O que parecia difícil pode se transformar rapidamente, trazendo novas oportunidades.

Dica do tarot: abrace o novo e mantenha a leveza diante do imprevisível.

Câncer

Carta do dia: O Julgamento

O momento pede reflexão e reavaliação. Decisões antigas voltam à tona e pedem posicionamento. É hora de encerrar o que não faz mais sentido.

Dica do tarot: ouça sua consciência e liberte-se do que já cumpriu seu papel.

Os signos no amor 1 de 12

Leão

Carta do dia: O Imperador

A segunda-feira pede firmeza e liderança. Suas atitudes definirão o ritmo da semana, então mantenha o foco e o senso de responsabilidade.

Dica do tarot: use seu poder com sabedoria e inspire quem está ao seu redor.

Virgem

Carta do dia: A Temperança

O equilíbrio será essencial para atravessar o dia com tranquilidade. Evite cobranças e excessos, tanto de si mesmo quanto dos outros.

Dica do tarot: pratique a paciência e confie no tempo das coisas.

Signos dos personagens de Vale Tudo 1 de 8

Libra

Carta do dia: A Estrela

A esperança renasce. Mesmo que os dias anteriores tenham sido desafiadores, o universo traz sinais de renovação e inspiração.

Dica do tarot: acredite no seu propósito e mantenha a fé em si mesmo.

Escorpião

Carta do dia: A Torre

Mudanças profundas podem acontecer, rompendo estruturas antigas. O que se desfaz agora abre espaço para algo mais verdadeiro.

Dica do tarot: aceite o fim de um ciclo e permita que o novo floresça.

Sagitário

Carta do dia: O Louco

A energia do dia pede liberdade e coragem. É o momento ideal para arriscar algo novo ou sair da rotina com leveza.

Dica do tarot: siga o impulso do coração, mas sem perder o bom senso.

Capricórnio

Carta do dia: O Enforcado

O dia pode parecer parado, mas ele pede observação e paciência. Olhar as situações por outro ângulo pode mudar tudo.

Dica do tarot: aceite o ritmo das coisas e confie no aprendizado do silêncio.

Aquário

Carta do dia: O Sol

A clareza chega e ilumina caminhos. Você se sentirá mais confiante e com energia para tomar decisões importantes.

Dica do tarot: celebre suas conquistas e compartilhe sua luz com os outros.

Peixes

Carta do dia: O Mundo

Um ciclo se encerra com sensação de plenitude. Você compreenderá o valor de tudo o que viveu e estará pronto para novos começos.