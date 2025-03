AVANÇO

Tecnologia com inteligência artificial traz avanços para tratamentos de infertilidade em Salvador; conheça

A infertilidade atinge cerca de 17,5% da população adulta global

Elis Freire

Publicado em 11 de março de 2025 às 20:27

Fertilização In Vitro Crédito: Shutterstock

De acordo com relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS), a infertilidade atinge cerca de 17,5% da população adulta global. O mundo, porém, ainda carece de tratamentos mais eficazes para o problema. Em Salvador, uma incubadora de embriões com tecnologia time lapse, implantada no Cenafert trouxe um avanço na reprodução assistida na cidade. >

Isso porque um dos desafios dos tratamentos de reprodução assistida é garantir a implantação do embrião no útero da futura mãe para que a gravidez aconteça e se desenvolva de forma saudável, evitando a repetição de ciclos de Fertilização in Vitro. Estes costumam ter um custo emocional e financeiro para os pacientes que buscam ajuda especializada para ter filhos. >

Para otimizar esse processo, o Cenafert, que integra o Grupo Huntington, implantou uma incubadora de última geração que permite monitorar o desenvolvimento do embrião em tempo real e sem manipulação externa. Trata-se do EmbryoScope® Plus, equipamento de alta tecnologia que funciona com um sistema de vídeo time-lapse capaz de gerar imagens a cada 10 minutos, permitindo avaliar com precisão padrões do crescimento embrionário, 24 horas por dia, sete dias por semana.>

"Essa tecnologia é um marco na reprodução assistida na Bahia e uma tendência nos principais centros e laboratórios de reprodução assistida do mundo”, destaca a médica Gérsia Viana, especialista em medicina reprodutiva e diretora do Cenafert. “O embrioscópio possibilita a análise de um grande número de informações do desenvolvimento embrionário e, consequentemente, auxilia na escolha do melhor embrião que será transferido ao útero”, acrescenta a especialista.>

Mais precisão e melhor visualização no processo

Além disso, segundo os médicos, o equipamento permite selecionar com mais precisão o embrião em melhor condição e, no momento mais adequado, para transferência para o útero da mulher, através de um processo seguro e eficiente. "O sucesso dos tratamentos de Fertilização in Vitro depende da qualidade e da morfologia do embrião assim como sua capacidade de se desenvolver de forma saudável, o que permite um ciclo de Fertilização in Vitro bem sucedido", explica a embriologista Janaina Mendes Maciel, também da equipe do Cenafert.>

O novo aparelho também possibilita que os pacientes possam visualizar imagens do embrião durante seu processo de evolução diferente do método tradicional, onde os embriões precisavam ser retirados do seu cultivo na incubadora para avaliação através de um microscópio externo.>