Tem na sua playlist? Veja quais foram as 50 músicas mais ouvidas no Brasil em 2025

Grupo Menos É Mais lidera o ranking ao lado de Simone Mendes com o hit P do Pecado

Fernanda Varela

7 de janeiro de 2026

Nattan e grupo Menos é Mais gravaram música em frente ao Elevador lacerda

O ranking das 50 músicas mais ouvidas no Brasil em 2025 confirma a força dos gêneros populares nas plataformas de streaming. O grande destaque do ano ficou com o Grupo Menos É Mais, que conseguiu emplacar duas canções entre as três mais reproduzidas no país, consolidando o pagode como um dos ritmos mais consumidos pelo público brasileiro.

No topo da lista aparece P do Pecado, parceria do grupo com Simone Mendes. A música se manteve entre as mais ouvidas ao longo de todo o ano e liderou reproduções em diferentes períodos, refletindo o alcance nacional da faixa e a força da união entre o pagode e o sertanejo.

O desempenho do Menos É Mais ao longo de 2025 chama atenção não apenas pela liderança, mas pela presença consistente no ranking. Além do primeiro lugar, o grupo aparece novamente entre as canções mais tocadas, reforçando a conexão com o público e a popularidade do repertório romântico e animado que virou marca registrada da banda.

O levantamento também mostra o equilíbrio entre estilos musicais no país. Sertanejo, pagode e pop nacional dividem espaço entre as músicas mais ouvidas, com artistas que já dominavam as paradas mantendo relevância e novos sucessos surgindo ao longo do ano.

A lista das 50 músicas mais ouvidas em 2025 reflete hábitos de consumo cada vez mais concentrados nas plataformas digitais, onde colaborações entre artistas e canções com alto apelo popular seguem determinantes para alcançar grandes números de reprodução no Brasil.

Veja a lista com as 50 mais ouvidas de 2025:

1.P Do Pecado (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais, Simone Mendes

2.Tubarões (Ao Vivo) – Diego & Victor Hugo

3.Coração Partido (Corazón Partío) (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais

4.Apaga Apaga Apaga (Ao Vivo) – Danilo & Davi

5.Última Saudade (Ao Vivo) – Henrique & Juliano

6.Fui Mlk (Feat. Famouskyo) – Nilo, Dj Di Marques & Mc Paiva Zs

7.Famosinha – Dj Caio Vieira, Mc Meno K, Mc Rodrigo Do Cn

8.Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim (Feat. Dj Lc Da Roça, Mc K9, Mc Rodrigo Do Cn & Mc Pl Alves) – Oruam, Zé Felipe, Mc Tuto

9.Ilusão De Ótica (Ao Vivo) – Matheus & Kauan, Ana Castela

10.Cópia Proibida – Léo Foguete

11.Saudade Burra (Ao Vivo) – Lauana Prado & Simone Mendes

12.Posso Até Não Te Dar Flores (Feat. Dj Davi Dogdog) – Dj Japa Nk, Mc Meno K, Mc Ryan Sp, Mc Jacaré

13.Ama Um Maloqueiro – Rafa & Junior, Hugo & Guilherme, Dj Ari Sl

14.Die With A Smile – Lady Gaga & Bruno Mars

15.Mãe Solteira (Feat. Mc G15) – Dg E Batidão Stronda, Mc Davi, J. Eskine

16.Seja Ex (Ao Vivo) – Henrique & Juliano

17.Baqueado (Ao Vivo) – Panda, Ícaro & Gilmar

18.Entregador De Flor (Ao Vivo) – Diego & Victor Hugo

19.Amigo Da Minha Saudade (Ao Vivo) – Henrique & Juliano

20.Resenha Do Arrocha – J. Eskine, Alef Donk

21.Saudade De Quem Eu Sou (Ao Vivo) – Henrique & Juliano

22.Apaguei Pra Todos (Ao Vivo) – Ferrugem & Sorriso Maroto

23.Saudade Proibida (Ao Vivo) – Simone Mendes

24.Eu Me Apaixonei – Vitinho Imperador

25.Eu Vou Na Sua Casa – Felipe Amorim, Malibu, Vitão, Bin

26.Última Noite – Léo Foguete

27.Pela Última Vez (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais, Nattan

28.Barbie – Mc Tuto & Dj Glenner

29.Cantada Boba (Ao Vivo) – Jorge & Mateus

30.Pilantra E Meio (Ao Vivo) – Eric Land & Natanzinho Lima

31.Opa Cadê Eu (Ao Vivo) – Clayton & Romário

32.Me Ama Ou Me Larga (Ao Vivo) – Simone Mendes

33.Sequência Feiticeira (Feat. Mc Nito) – Pedro Sampaio, Mc Gw, Mc Jhey, Mc Rodrigo Do Cn

34.Gosta De Rua (Ao Vivo) – Felipe & Rodrigo

35.Última Noite – Nattan & Léo Foguete

36.Mtg Na Imaginação – Dj Topo & Mc Livinho

37.Escondendo O Ouro (Ao Vivo) – Zé Neto & Cristiano

38.Bebe E Vem Me Procurar / Quem Ama Sente Saudade (Ao Vivo) – Turma Do Pagode & Grupo Menos É Mais

39.Veneno (Ao Vivo) – Murilo Huff, Zé Neto & Cristiano

40.Tu Es + Águas Purificadoras (Ao Vivo) – Fhop Music, Débora Rabelo & Hamilton Rabelo

41.12 Horas / Pra Você Acreditar (Ao Vivo) – Panda, Humberto & Ronaldo, Ícaro & Gilmar

42.Aquele Lugar (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais

43.Romântico (Ao Vivo) – Henrique & Juliano

44.Mentira Estampada – Wesley Safadão & Natanzinho Lima

45.Sei Que Tu Me Odeia – Anitta, Mc Danny, Hitmaker

46.Descer Pra Bc – Brenno & Matheus, Dj Ari Sl

47.Ordinary – Alex Warren

48.Lose Control – Teddy Swims

49.Arruma Um Bão – Israel & Rodolffo