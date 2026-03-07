Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tema da festa de 12 anos do filho de Ana Hickmann surpreende

Apresentadora organizou comemoração temática para Alezinho ao lado de Edu Guedes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2026 às 15:30

Ana Hickmann e Edu Guedes preparam festa de aniversário de Alezinho
Ana Hickmann e Edu Guedes preparam festa de aniversário de Alezinho em casa Crédito: Reprodução

Ana Hickmann celebrou neste sábado (7) o aniversário de 12 anos do filho Alexandre, conhecido como Alezinho, com uma festa organizada na própria casa da família. A comemoração teve um tema escolhido pelo aniversariante: a cor verde, em referência ao Palmeiras, time do coração do garoto.

Nos bastidores publicados nas redes sociais, Edu Guedes mostrou que a própria apresentadora participou da montagem da festa e preparou parte da decoração.

Ana Hickmann e Edu Guedes

Ana Hickmann e Edu Guedes preparam festa de aniversário de Alezinho em casa por Reprodução
Mansão de Ana Hickmann por Reprodução
Mansão de Ana Hickmann por Reprodução
Perícia aponta que assinaturas em contratos bancários não são de Ana Hickmann e reforça suspeita de fraude por Reprodução
Mansão de Ana Hickmann volta aos holofotes com novos detalhes do projeto por Wesley Diego Emes
Edu Guedes e Ana Hickmann por Reprodução
Ana Hickmann reúne família para celebrar alta de Edu Guedes por Repodução/Instagram
Ana Hickmann reúne família para celebrar alta de Edu Guedes por Repodução/Instagram
Ana Hickmann reúne família para celebrar alta de Edu Guedes por Repodução/Instagram
Ana Hickmann sobre Edu Guedes: “É um recomeço” por Reprodução/X
Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Casa de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/YouTube
Casa de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/YouTube
Mansão de Ana Hickmann é avaliada em R$ 10 milhões por Reprodução
Ana Hickmann e Edu Guedes planejam cerimônia religiosa em fazenda por Reprodução/Instagram
Ana Hickamann, Edu Guedes e Maria Eduarda por Reprodução / Redes Sociais
Ana Hickmann desabafa sobre ataques nas redes por Reprodução/Redes Sociais
Ana Hickmann por Reprodução
Ana Hickmann por Divulgação
Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Ana Hickmann por Reprodução/Instagram
Ana Hickmann e Edu Guedes por Redes sociais
Ana Hickmann e Edu Guedes ficam noivos por Divulgação
Ana Hickmann e Edu Guedes por Redes sociais
Ana Hickmann e Edu Guedes por YouTube
Edu Guedes e Ana Hickmann por Reprodução / Redes sociais
Edu Guedes e Ana Hickmann por Redes sociais
Ana Hickmann e Edu Guedes por Redes sociais
Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Rede Sociais
Ana Hickmann por Reproduçao
Ana Hickmann pode dar entrevista em breve por Divulgação / Redes sociais
Ana Hickmann publicou vídeo por Reprodução/Youtube
Ana Hickmann aparece com hematomas por Record TV
Ana Hickmann aparece nos stories por Redes sociais
1 de 37
Ana Hickmann e Edu Guedes preparam festa de aniversário de Alezinho em casa por Reprodução

“As pessoas acham que tudo cai do céu, que os arranjos caem do céu. A Ana tá ajoelhada ali. Olha a mesa que a Ana montou sozinha. Preparando a casa para o aniversário do Alezinho”, contou o apresentador em vídeo.

Nas imagens, Ana aparece organizando os detalhes da celebração enquanto a família se prepara para receber os convidados.

Além da decoração, a apresentadora também fez uma homenagem emocionada ao filho nas redes sociais. No texto, ela destacou o orgulho que sente do garoto.

“Colocar em palavras o que eu quero dizer pra você é muito difícil. Eu te amo tanto que às vezes parece que meu coração vai explodir. O tamanho do orgulho que tenho de você, meu filho. Menino doce, carinhoso e generoso”, escreveu.

Leia mais

Imagem - 15 anos após vencer câncer, Reynaldo Gianecchini diz que sua vida mudou por completo: 'Fichas ainda estão caindo'

15 anos após vencer câncer, Reynaldo Gianecchini diz que sua vida mudou por completo: 'Fichas ainda estão caindo'

Imagem - Fora do ar? Pix apresenta instabilidade neste sábado (7) e usuários relatam falhas

Fora do ar? Pix apresenta instabilidade neste sábado (7) e usuários relatam falhas

Imagem - Como é a mansão de Claudia Raia, com objetos feitos de árvore e fachada feita de material inusitado

Como é a mansão de Claudia Raia, com objetos feitos de árvore e fachada feita de material inusitado

Ela também ressaltou o impacto do filho em sua vida.

“Meu melhor amigo, meu filho. Você me trouxe todo colorido da vida. Alexandre, você é muito especial. Te amo, te amo infinito. Feliz aniversário, meu filho”, completou.

A festa também reuniu familiares próximos, incluindo Edu Guedes e a filha dele, Maria.

Mais recentes

Imagem - João Raul e Agrado são flagrados por Naiane; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (7)

João Raul e Agrado são flagrados por Naiane; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (7)
Imagem - BBB 26: Quem ganhou a Prova do Anjo deste sábado (7 de março)?

BBB 26: Quem ganhou a Prova do Anjo deste sábado (7 de março)?
Imagem - 3 chás que 'matam' a vontade de comer doce e ajudam na compulsão

3 chás que 'matam' a vontade de comer doce e ajudam na compulsão

MAIS LIDAS

Imagem - Goleiro emprestado pelo Bahia volta a jogar depois de três meses e defende pênalti
01

Goleiro emprestado pelo Bahia volta a jogar depois de três meses e defende pênalti

Imagem - BBB 26: Quem ganhou a Prova do Anjo deste sábado (7 de março)?
02

BBB 26: Quem ganhou a Prova do Anjo deste sábado (7 de março)?

Imagem - Bahia x Vitória: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
03

Bahia x Vitória: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Imagem - Pai busca criança errada em primeiro dia de creche e só percebe troca em casa, após ser avisado
04

Pai busca criança errada em primeiro dia de creche e só percebe troca em casa, após ser avisado