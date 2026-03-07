INOVOU

Tema da festa de 12 anos do filho de Ana Hickmann surpreende

Apresentadora organizou comemoração temática para Alezinho ao lado de Edu Guedes

Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2026 às 15:30

Ana Hickmann e Edu Guedes preparam festa de aniversário de Alezinho em casa Crédito: Reprodução

Ana Hickmann celebrou neste sábado (7) o aniversário de 12 anos do filho Alexandre, conhecido como Alezinho, com uma festa organizada na própria casa da família. A comemoração teve um tema escolhido pelo aniversariante: a cor verde, em referência ao Palmeiras, time do coração do garoto.

Nos bastidores publicados nas redes sociais, Edu Guedes mostrou que a própria apresentadora participou da montagem da festa e preparou parte da decoração.

“As pessoas acham que tudo cai do céu, que os arranjos caem do céu. A Ana tá ajoelhada ali. Olha a mesa que a Ana montou sozinha. Preparando a casa para o aniversário do Alezinho”, contou o apresentador em vídeo.

Nas imagens, Ana aparece organizando os detalhes da celebração enquanto a família se prepara para receber os convidados.

Além da decoração, a apresentadora também fez uma homenagem emocionada ao filho nas redes sociais. No texto, ela destacou o orgulho que sente do garoto.

“Colocar em palavras o que eu quero dizer pra você é muito difícil. Eu te amo tanto que às vezes parece que meu coração vai explodir. O tamanho do orgulho que tenho de você, meu filho. Menino doce, carinhoso e generoso”, escreveu.

Ela também ressaltou o impacto do filho em sua vida.

“Meu melhor amigo, meu filho. Você me trouxe todo colorido da vida. Alexandre, você é muito especial. Te amo, te amo infinito. Feliz aniversário, meu filho”, completou.