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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de abril de 2026 às 22:22
Embora o mundo pareça estar correndo a mil por hora com o Sol em Áries, existe uma frequência sutil que só os mais atentos vão captar hoje. A Lua em Aquário ilumina as áreas mais profundas da mente, trazendo insights que podem mudar o curso de um ano inteiro. Para os signos de Peixes e Gêmeos, a intuição será uma bússola infalível. Não ignore aqueles pensamentos que surgem do nada; eles podem ser a resposta que você pediu ao universo semanas atrás.
Para os piscianos, o dia pede um recolhimento estratégico. Trabalhar nos bastidores ou simplesmente se desconectar do barulho das redes sociais será um bálsamo para sua alma. O que você planejar em segredo hoje terá uma força descomunal no futuro. É um momento de "limpeza espiritual" através do desapego de ideias que já não vibram na sua frequência. O silêncio compartilhado com quem você ama também terá um peso emocional muito positivo e curador.
Cor de cada signo para 2026
Busque conexões que desafiem sua visão de mundo. O céu indica que viagens (mesmo que sejam mentais, através de um livro ou curso) podem abrir portas para uma nova filosofia de vida. A verdade hoje não está no óbvio, mas no que é original e disruptivo.
A Lua em seu elemento de ar nos lembra que a autenticidade é o maior amuleto de sorte que alguém pode ter. Ao se permitir ser original, você naturalmente afasta o que é falso e atrai oportunidades que ressoam com seu propósito. O universo não quer que você se encaixe, ele quer que você brilhe com a sua luz mais autêntica e corajosa.