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Universo envia clareza e direção hoje (11 de abril) para transformar a vida de quem sabe ouvir o silêncio

Em um dia de agitação externa, a verdadeira revolução acontece nos bastidores

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de abril de 2026 às 22:22

Signos e sonhos
Signos e sonhos Crédito: Imagem gerada por IA

Embora o mundo pareça estar correndo a mil por hora com o Sol em Áries, existe uma frequência sutil que só os mais atentos vão captar hoje. A Lua em Aquário ilumina as áreas mais profundas da mente, trazendo insights que podem mudar o curso de um ano inteiro. Para os signos de Peixes e Gêmeos, a intuição será uma bússola infalível. Não ignore aqueles pensamentos que surgem do nada; eles podem ser a resposta que você pediu ao universo semanas atrás.

Para os piscianos, o dia pede um recolhimento estratégico. Trabalhar nos bastidores ou simplesmente se desconectar do barulho das redes sociais será um bálsamo para sua alma. O que você planejar em segredo hoje terá uma força descomunal no futuro. É um momento de "limpeza espiritual" através do desapego de ideias que já não vibram na sua frequência. O silêncio compartilhado com quem você ama também terá um peso emocional muito positivo e curador.

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
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Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

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Busque conexões que desafiem sua visão de mundo. O céu indica que viagens (mesmo que sejam mentais, através de um livro ou curso) podem abrir portas para uma nova filosofia de vida. A verdade hoje não está no óbvio, mas no que é original e disruptivo.

A Lua em seu elemento de ar nos lembra que a autenticidade é o maior amuleto de sorte que alguém pode ter. Ao se permitir ser original, você naturalmente afasta o que é falso e atrai oportunidades que ressoam com seu propósito. O universo não quer que você se encaixe, ele quer que você brilhe com a sua luz mais autêntica e corajosa.

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Tags:

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