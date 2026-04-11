ASTROLOGIA

Universo envia clareza e direção hoje (11 de abril) para transformar a vida de quem sabe ouvir o silêncio

Em um dia de agitação externa, a verdadeira revolução acontece nos bastidores

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de abril de 2026 às 22:22

Signos e sonhos Crédito: Imagem gerada por IA

Embora o mundo pareça estar correndo a mil por hora com o Sol em Áries, existe uma frequência sutil que só os mais atentos vão captar hoje. A Lua em Aquário ilumina as áreas mais profundas da mente, trazendo insights que podem mudar o curso de um ano inteiro. Para os signos de Peixes e Gêmeos, a intuição será uma bússola infalível. Não ignore aqueles pensamentos que surgem do nada; eles podem ser a resposta que você pediu ao universo semanas atrás.



Para os piscianos, o dia pede um recolhimento estratégico. Trabalhar nos bastidores ou simplesmente se desconectar do barulho das redes sociais será um bálsamo para sua alma. O que você planejar em segredo hoje terá uma força descomunal no futuro. É um momento de "limpeza espiritual" através do desapego de ideias que já não vibram na sua frequência. O silêncio compartilhado com quem você ama também terá um peso emocional muito positivo e curador.

Cor de cada signo para 2026 1 de 12

Busque conexões que desafiem sua visão de mundo. O céu indica que viagens (mesmo que sejam mentais, através de um livro ou curso) podem abrir portas para uma nova filosofia de vida. A verdade hoje não está no óbvio, mas no que é original e disruptivo.

