Veja quais são os melhores hospitais do Brasil

Ranking internacional reforça excelência da medicina no Brasil

Agência Correio

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 08:07

Pesquisa avaliou experiência de pacientes, recomendação de médicos e certificação hospitalar Crédito: Freepik

Cinco hospitais públicos administrados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) foram listados entre os melhores do mundo na edição 2026 do ranking World’s Best Specialized Hospitals, divulgado pela revista norte-americana Newsweek. O levantamento inclui 22 instituições brasileiras no total, sendo 17 privadas e cinco públicas.

Apesar de considerar todo o território nacional, o estudo apontou forte concentração em São Paulo. Dos 22 hospitais mencionados, 18 estão localizados no estado, enquanto apenas dois ficam fora do Sudeste do Brasil.

Entre os reconhecidos estão centros como o Hospital das Clínicas da Unicamp, o Hospital São Paulo da Unifesp, além de referências internacionais como o Hospital Israelita Albert Einstein e o Hospital Sírio-Libanês.

Critérios da pesquisa

O levantamento foi realizado entre maio e julho de 2025 e reuniu informações de profissionais de saúde de diversos países, além de certificação dos hospitais.

A Statista, empresa global de dados e estatísticas, também participou da avaliação. Um dos instrumentos aplicados foi a Implementação de PROMs (Medidas de Resultados Reportadas pelo Paciente). Essa metodologia considera a experiência e satisfação dos pacientes atendidos.

Diferentemente de outros estudos, a lista da Newsweek não estabelece uma classificação hierárquica. A proposta é destacar os principais hospitais do mundo em 12 especialidades médicas, entre elas cardiologia, neurologia, oncologia, ortopedia, pediatria, ginecologia e obstetrícia.

Hospitais públicos brasileiros incluídos

O levantamento destacou cinco instituições públicas de grande porte e relevância, todas ligadas ao SUS e reconhecidas pela atuação em atendimento especializado e pesquisa:

Hospital das Clínicas da Unicamp de Campinas — Campinas, SP

Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) — São Paulo, SP

Hospital São Paulo — Unifesp — São Paulo, SP

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia — São Paulo, SP

Instituto do Coração (InCor) — São Paulo, SP

Hospitais privados em destaque

Além dos públicos, o ranking contemplou 17 instituições privadas brasileiras, algumas em parceria com o SUS. A lista reúne hospitais de diferentes regiões, mas com predomínio paulista.