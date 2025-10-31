Acesse sua conta
O Universo tem um recado pra você nesta sexta (31 de outubro): não precisa temer, Deus está te amparando

Deus lembra que o medo não combina com a fé

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 04:00

Veja qual o recado de Deus para você hoje
Veja qual o recado de Deus para você hoje Crédito: Shutterstock

A mensagem do dia chega para acalmar o coração de quem anda se preocupando demais com o que pode dar errado. Deus lembra que o medo não combina com a fé e que confiar é o caminho para ver as coisas acontecerem.

“Enquanto você teme, Eu trabalho em silêncio. Quando você confia, Eu faço acontecer.”

O recado é direto: pare de se sabotar com pensamentos de dúvida. Há forças agindo a seu favor, mesmo quando tudo parece incerto. A fé é a ponte entre o que você sonha e o que Deus está preparando.

A orientação é simples: respire fundo, entregue e siga. Nada está fora do controle divino, e os planos de Deus continuam firmes, mesmo quando você ainda não entende o motivo de cada passo.

