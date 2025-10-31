O Universo tem um recado pra você nesta sexta (31 de outubro): não precisa temer, Deus está te amparando

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 04:00
A mensagem do dia chega para acalmar o coração de quem anda se preocupando demais com o que pode dar errado. Deus lembra que o medo não combina com a fé e que confiar é o caminho para ver as coisas acontecerem.
“Enquanto você teme, Eu trabalho em silêncio. Quando você confia, Eu faço acontecer.”
Veja qual o recado de Deus para você hoje
O recado é direto: pare de se sabotar com pensamentos de dúvida. Há forças agindo a seu favor, mesmo quando tudo parece incerto. A fé é a ponte entre o que você sonha e o que Deus está preparando.
A orientação é simples: respire fundo, entregue e siga. Nada está fora do controle divino, e os planos de Deus continuam firmes, mesmo quando você ainda não entende o motivo de cada passo.