AINDA ESTOU AQUI

Vidente prevê que Fernanda Torres vai ganhar o Oscar como melhor atriz

Segundo sensitiva, ela já acertou diversas outras previsões; confira

"Para Fernanda Torres eu já tinha previsto que em 2025 ela teria muito sucesso e ganharia prêmios de destaque com o filme, além do Oscar", diz a vidente.>

Os brasileiros saberão se a previsão está certa apenas no dia 2 de março, quando acontece a 97ª cerimônia de entrega dos prêmios do Oscar, em Los Angeles, na Califórnia. O evento será apresentado pelo comediante Conan O'Brien. >

“Acertei em cheio sobre os resultados da última Copa do Mundo, a eleição de Lula, e até mesmo eventos trágicos como ataques a escolas, a tragédia do Rio Grande do Sul e a pandemia de Covid-19. Minhas visões são um guia e alerta para muitos dos meus seguidores”, explica Michele. >

Ela também acertou previsões sobre eventos mais recentes, como a vitória de Trump, Botafogo Campeão do brasileiro, o campeão do BBB 24, a conquista do Palmeiras em 2023, morte do cantor Anderson do Molejo, entre outras.>