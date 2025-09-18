Acesse sua conta
VÍDEO: Viih Tube chora com declaração carinhosa da filha

Influenciadora se emocionou ao ouvir fala da pequena Lua

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 22:52

Viih Tube caiu no choro com declaração da filha
Viih Tube caiu no choro com declaração da filha Crédito: Reprodução

Um momento espontâneo de muito amor captado pela câmera! Viih Tube encantou as redes sociais nesta quarta-feira (17) ao postar um vídeo com a filha Lua Di Felice, de 2 anos. Durante uma noite de filmes, a pequena se declarou para  Viih Tube, dizendo que ela, sua mamãe, é sua melhor amiga. A influenciadora se emocionou e ficou com os olhos mareados instantaneamente ao ouvir isto da filha. 

No vídeo, Lua declara o seguinte Viih Tube: "Mamãe, você é minha melhor amiga". Em resposta, a influenciadora demonstra afeto pela filha e diz o mesmo para ela, abraçando-a. O registro alcançou mais de 2 milhões de visualizações apenas no Instagram. 

"Eu to literalmente vivendo o maior sonho da minha vida, ser a melhor amiga dos meus filhos", escreveu Viih Tube na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs da ex-BBB também se declararam emocionados e elogiaram a inteligência da menina. "Eu chorei você chorou nos choramos", escreveu uma pessoa. "Lindeza, a cada vídeo que vejo da lua eu fico apaixonada por ela, parabéns vi pela sua princesa linda, a cada dia inteligente", disse outra. "Tão lindas, serão melhores amigas sempre", comentou uma terceira. 

Lua Di Felice é fruto do relacionamento de Viih Tube com Eliezer. O casal iniciou o relacionamento em agosto de 2022. Um mês depois, eles anunciaram a gravidez. Já após 10 meses de relacionamento, eles se casaram no civil. Dois ex-BBB's, Viih Tube e Eliezer planejam uma festa de casamento mas ainda não tem data ou local marcado. 

