MUITO AMOR

VÍDEO: Viih Tube chora com declaração carinhosa da filha

Influenciadora se emocionou ao ouvir fala da pequena Lua

Elis Freire

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 22:52

Viih Tube caiu no choro com declaração da filha Crédito: Reprodução

Um momento espontâneo de muito amor captado pela câmera! Viih Tube encantou as redes sociais nesta quarta-feira (17) ao postar um vídeo com a filha Lua Di Felice, de 2 anos. Durante uma noite de filmes, a pequena se declarou para Viih Tube, dizendo que ela, sua mamãe, é sua melhor amiga. A influenciadora se emocionou e ficou com os olhos mareados instantaneamente ao ouvir isto da filha.

No vídeo, Lua declara o seguinte Viih Tube: "Mamãe, você é minha melhor amiga". Em resposta, a influenciadora demonstra afeto pela filha e diz o mesmo para ela, abraçando-a. O registro alcançou mais de 2 milhões de visualizações apenas no Instagram.

Viih Tube, Eliezer e os filhos 1 de 17

"Eu to literalmente vivendo o maior sonho da minha vida, ser a melhor amiga dos meus filhos", escreveu Viih Tube na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs da ex-BBB também se declararam emocionados e elogiaram a inteligência da menina. "Eu chorei você chorou nos choramos", escreveu uma pessoa. "Lindeza, a cada vídeo que vejo da lua eu fico apaixonada por ela, parabéns vi pela sua princesa linda, a cada dia inteligente", disse outra. "Tão lindas, serão melhores amigas sempre", comentou uma terceira.