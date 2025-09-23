Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Viih Tube revela usar suplemento para manter libido: ‘Eu não queria namorar’

Influenciadora detalhou fase difícil da vida a dois com Eliezer, quando estava desmotivada

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 17:40

Casal fez viagem recente juntos
Casal fez viagem recente juntos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Viih Tube chamou atenção dos seguidores ao revelar nas redes sociais que faz uso de suplementação alimentar para recuperar a disposição sexual durante uma viagem romântica recente que fez para a África do Sul, com o esposo Eliezer, de 35 anos.

Viih Tube, Eliezer e os filhos

Viih Tube, Eliezer e os filhos por Reprodução
Viih Tube anuncia nascimento da filha por Reprodução / Redes sociais
Lua é filha de Viih Tube e Eliezer por reprodução
Viih Tube aparece com filha, Lua por TV Globo
Eliezer se tornou pai de Lua, fruto da relação com Viih Tube por Reprodução/Instagram
Ravi é o filho caçula de Viih Tube e Eliezer por Reprodução
Viih Tube e Ravi por Reprodução/Instagram
Viih Tube, Eliezer e os filhos por Reprodução/Instagram
Viih Tube, Lua e Eliezer por Reprodução
Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer é internado por Reprodução / Redes Sociais
Viih Tube e Eliezer com o filho por Reprodução
Viih Tube, Eliezer, Lua e Ravi comemoram em casa por Reprodução / Redes Sociais
Eliezer e Viih Tube por Reprodução
Viih Tube por Reprodução
Viih Tube, Lua e Eliezer por Reprodução / Redes sociais
Viih Tube exibe corpo durante gravidez por Redes sociais
Viih Tube exibe corpo após perder 10kg por Redes sociais
1 de 17
Viih Tube, Eliezer e os filhos por Reprodução

Leia mais

Imagem - Viih Tube quebra o silêncio sobre entrada do pai em A Fazenda 17 após briga e afastamento

Viih Tube quebra o silêncio sobre entrada do pai em A Fazenda 17 após briga e afastamento

Imagem - Viih Tube mostra resultado de tratamento para estrias antes de combo de cirurgias

Viih Tube mostra resultado de tratamento para estrias antes de combo de cirurgias

Imagem - Viih Tube passa por cinco cirurgias plásticas: 'Mudei o DNA'

Viih Tube passa por cinco cirurgias plásticas: 'Mudei o DNA'

Na última segunda-feira (22), a influenciadora de 25 anos detalhou abertamente os desafios da vida a dois no casamento após a chegada dos filhos. “Depois que os filhos vêm, eles tomam tudo, em todos os momentos", iniciou o desabafo.

A influenciadora explicou que quando estava na fase do puerpério, se encontrou num momento muito cansada e até “sem vontade de namorar”. Foi quando lhe indicaram um suplemento alimentar para aumentar a libido, a energia e o bem-estar. “Comecei a usar. To com ele aqui”, disse Viih Tube.

"Ele é realmente muito bom, me deu muita disposição e libido. Me ajudou muito, na viagem foi ótimo, porque consegui ter disposição, libido por 10 dias só eu e o Eli. Tranquilamente. Foi muito bom. Às vezes as mulheres têm um pouco de vergonha de falar sobre isso, mas é tão normal no pós-parto, puerpério, dar uma desregulada do hormônio, de você estar sem disposição. Aí minha amiga me recomendou [o suplemento] e foi o que me ajudou muito com a queda de libido e com a falta de disposição", explicou a influencer.

Viih Tube ainda deu dicas de relacionamento para as seguidores, afirmando que é importante ter um momento a dois, de maneira mais reservada, e até mesmo longe dos filhos.

"E para eles não estarem, é isso: tem que dedicar uma viagem, uma saída só de vocês, um date, para terem esse momento. E como é importante cuidar. O Eli amou, eu amei também, mas acho que o homem ficou mais feliz ainda. A gente consegue aproveitar muito mais. Graças a Deus, tive disposição. Mudou o fuso, lá eu acordava cedo e dormia duas horas por noite. E tive disposição para tudo, porque eu estava uma velha cansada", disse de maneira divertida. Inclusive, foi nessa viagem que Eliezer rebateu críticas nas redes sociais, após chamar a esposa de “gostosa” em uma publicação.

Leia mais

Imagem - 10 benefícios da banana para a saúde e como consumi-la

10 benefícios da banana para a saúde e como consumi-la

Imagem - 3 dietas que favorecem o cérebro, o coração e a longevidade

3 dietas que favorecem o cérebro, o coração e a longevidade

Imagem - 4 características do cachorro da raça yakutian laika 

4 características do cachorro da raça yakutian laika 

Mais recentes

Imagem - Boicote? Em 5 horas de ‘Vale Tudo’ por semana, Taís Araújo aparece em apenas 16 minutos

Boicote? Em 5 horas de ‘Vale Tudo’ por semana, Taís Araújo aparece em apenas 16 minutos
Imagem - Participante deixa Patrícia Poeta sem jeito ao pedir emprego ao vivo na Globo

Participante deixa Patrícia Poeta sem jeito ao pedir emprego ao vivo na Globo
Imagem - Veja os famosos que se assumiram bissexuais e celebram o orgulho LGBTQIAPN+

Veja os famosos que se assumiram bissexuais e celebram o orgulho LGBTQIAPN+

MAIS LIDAS

Imagem - 'Se eu abrir 10 vezes, vão arrombar 10 vezes': dono encerra lavanderia na Bahia; veja vídeo
01

'Se eu abrir 10 vezes, vão arrombar 10 vezes': dono encerra lavanderia na Bahia; veja vídeo

Imagem - Advogada é alvo de operação em condomínio de luxo por fraudes no INSS na Bahia
02

Advogada é alvo de operação em condomínio de luxo por fraudes no INSS na Bahia

Imagem - Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai
03

Ex-BBB Ayrton vira motorista de aplicativo e Ana Clara sai em defesa do pai

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
04

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho