'MAIS DISPOSIÇÃO'

Viih Tube revela usar suplemento para manter libido: ‘Eu não queria namorar’

Influenciadora detalhou fase difícil da vida a dois com Eliezer, quando estava desmotivada

Felipe Sena

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 17:40

Casal fez viagem recente juntos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Viih Tube chamou atenção dos seguidores ao revelar nas redes sociais que faz uso de suplementação alimentar para recuperar a disposição sexual durante uma viagem romântica recente que fez para a África do Sul, com o esposo Eliezer, de 35 anos.

Na última segunda-feira (22), a influenciadora de 25 anos detalhou abertamente os desafios da vida a dois no casamento após a chegada dos filhos. “Depois que os filhos vêm, eles tomam tudo, em todos os momentos", iniciou o desabafo.

A influenciadora explicou que quando estava na fase do puerpério, se encontrou num momento muito cansada e até “sem vontade de namorar”. Foi quando lhe indicaram um suplemento alimentar para aumentar a libido, a energia e o bem-estar. “Comecei a usar. To com ele aqui”, disse Viih Tube.

"Ele é realmente muito bom, me deu muita disposição e libido. Me ajudou muito, na viagem foi ótimo, porque consegui ter disposição, libido por 10 dias só eu e o Eli. Tranquilamente. Foi muito bom. Às vezes as mulheres têm um pouco de vergonha de falar sobre isso, mas é tão normal no pós-parto, puerpério, dar uma desregulada do hormônio, de você estar sem disposição. Aí minha amiga me recomendou [o suplemento] e foi o que me ajudou muito com a queda de libido e com a falta de disposição", explicou a influencer.

Viih Tube ainda deu dicas de relacionamento para as seguidores, afirmando que é importante ter um momento a dois, de maneira mais reservada, e até mesmo longe dos filhos.