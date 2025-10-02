Acesse sua conta
Viviane Araújo recebe críticas por aparência em vídeo e rebate: 'Não tem jeito'

'A cara não condiz com o corpo? Como assim? Não existe isso!', afirmou a atriz

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 19:38

Viviane Araújo publicou vídeo ensinando a fazer uma maquiagem natural
Viviane Araújo publicou vídeo ensinando a fazer uma maquiagem natural Crédito: Reprodução / Instagram

A dançarina, atriz e rainha de bateria do Salgueiro Viviane Araújo expôs uma situação desagradável que vivenciou nas redes sociais ao postar um vídeo que deveria ser apenas um espaço para compartilhar dicas de maquiagem. A famosa explicou que foi alvo de comentários "bem desnecessários" sobre a sua aparência.

No vídeo postado nesta quarta-feira (1), ela mostrava a rotina de make para o dia a dia, com produtos para a pele do rosto e sobrancelha. Nos comentários, porém, os internautas chegaram a dizer que "a cara não condiz com o corpo" e até que ela "não ficou tão bonita como outras da mesma idade". 

Através dos Stories do Instagram na manhã desta quinta (2), Viviane comentou as mensagens maldosas recebidas. “Postei um vídeo ontem de maquiagem pro dia a dia, que serve pra tudo, para quem não gosta de sair sem nada. Confesso que quando vou pra academia só passo um gelzinho na sobrancelha porque ela é falhadinha. Passo meus cremes, minhas vitaminas, faço meu skincare de manhã sempre que acordo”, começou falando. 

“Tiveram uns comentários bem desnecessários, sabe? Eu quis mostrar mesmo, eu estava sem nada de maquiagem, minha pele real, como estou agora também. E recebi críticas falando que eu tinha esticado muito a cara, meu olho... deixa eu só falar uma coisa: quando eu faço qualquer tipo de cirurgia eu falo, não escondo nada. Então, ainda não estiquei a cara, ainda não”, rebateu sobre insinuações de que ela teria realizado um lifting facial, procedimento estético para tirar a flacidez do rosto. 

A rainha de bateria explicou ainda quais procedimentos estéticas já realizou, destacando que sempre foi transparente com os fãs. “Minha pele está assim porque eu cuido. Faço muito laser. Ainda não fiz, mas vou fazer, gente, e quando fizer vocês vão saber. Não puxei nada no olho. A única coisa que eu fiz há 5 anos, e foi a melhor coisa da minha vida, foi a pálpebra, em 2020. Tirei um pouco da pele e embaixo, porque eu tinha uma bolsinha. Depois vou mostrar foto e vocês vão poder comparar mesmo. Eu tinha gordurinha e pele sobrando”, contou. 

Por fim, a artista de 50 anos ressaltou que o envelhecimento é algo natural que dão deve ser rechaçado e que "não tem jeito" de parar a ação do tempo. “Faço procedimento estético, laser, botox, tudo que puder fazer para melhorar, mas é claro, não tem jeito: é natural, a gente vai envelhecendo. Estou com 50 anos, estou bem, feliz, e é isso que importa. Quem não gosta, só lamento. Vou continuar fazendo o que puder para melhorar meu corpo e rosto. Mas envelhecer é natural, não tem jeito. A cara não condiz com o corpo? Como assim? Não existe isso! Para, chega. Para com isso”, disparou ela. 

