VOLTARAM?

Wanessa Camargo e Dado Dolabella reatam namoro em segredo após nova separação

Após três meses de rompimento, casal volta a morar junto, mas mantém reconciliação longe dos holofotes

Wanessa Camargo e Dado Dolabella estão juntos novamente. Após três meses separados, a cantora e o ator decidiram dar mais uma chance ao relacionamento, mas desta vez optaram por manter a reconciliação em sigilo. De acordo com informações do portal LeoDias, o casal retomou a convivência há cerca de um mês e tem evitado expor detalhes da nova fase. >

A confirmação indireta do término havia sido feita em janeiro deste ano, durante o show da cantora Shakira no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ao ser abordada pela equipe de LeoDias sobre o status da relação, Wanessa preferiu uma resposta breve e enigmática.>