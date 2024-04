DESCANSANDO NA BAHIA

Acompanhado por segurança, Davi chama atenção ao caminhar em praia da Linha Verde

Campeão do BBB 24 alugou mansão na região

Em vídeo que viralizou nas redes sociais, uma mulher chegou a brincar com a situação. "Davi tá com 4 milhões na conta e eu com minha loja fechada", disse ela fazendo o ex-brother rir.