Ator de Karate Kid, Chad McQueen morre aos 63 anos

Artista ficou famoso por interpretar vilão no filme teen

Publicado em 13 de setembro de 2024 às 08:38

Famoso por interpretar o vilão Dutch no filme Karate Kid, o ator Chad McQueen morreu na última quarta-feira (11), aos 63 anos. Ele estava em sua mansão em Palm Desert, na Califórnia, quando faleceu.

Segundo o jornal The New York Times, em conversa com o advogado e amigo do artista, Arthur Barens, o ator de Hollywood teve falência múltipla dos órgãos, pois, há alguns anos atrás, ele sofreu uma lesão enquanto praticava para o evento Rolex 24 do Daytona International Speedway.

Após o acidente, que ocorreu em fevereiro de 2006, Chad ficou em coma por quase um mês por ter quebrado o pescoço, a perna, o braço, as costelas e, para piorar, ainda sofreu um colapso pulmonar.

Chad era pai de três filhos, Steven McQueen, Chase e Madison. Assim como a imprensa, os fãs descobriram a morte do ator dos Estados Unidos pelo Instagram, após a família emitir comunicado em uma publicação.

"É com o coração pesado que anunciamos o falecimento de nosso pai Chad McQueen. Sua jornada notável como um pai amoroso para nós, juntamente com seu compromisso inabalável com nossa mãe, exemplificou verdadeiramente uma vida cheia de amor e dedicação”, diz o início da nota.