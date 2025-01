LUTO NO CINEMA

Diretor, roteirista e quatro vezes concorrente do Oscar: saiba quem foi David Lynch

Morte do cineasta foi confirmada nesta quinta-feira (16)

Lynch dirigiu filmes como Veludo Azul (1987) e "Cidade dos sonhos" (2001). Com seu jeito único, o diretor costumava trazer narrativas com toques de surrealismo e de ambientes sombrios. Por isso, o termo Lynchiano caracteriza obras com conteúdo assustadores e macabros.

Seu primeiro longa foi o terror Eraserhead (1977). O filme aborda uma história macabra de um casal que concebe um filho mutante e ganhou o status de cult com o passar do tempo. Pouco tempo depois, foi aclamado pela academia do Oscar com oito indicações, incluindo a de melhor diretor e melhor roteiro adaptado, do filme O Homem Elefante (1980), estrelado pelos John Hurt e Anthony Hopkins.