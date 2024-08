BANDA

Jammil anuncia gravação com show gratuito no pôr do Sol da Ponta de Humaitá

“Pra te Ter Aqui”, “Milla” e “Outdoor” são alguns dos hits do grupo

Publicado em 14 de agosto de 2024 às 15:12

Jammil e Uma Noites Crédito: Divulgação

A banda Jammil e Uma Noites anunciou a gravação de um novo audiovisual com show aberto ao público na Ponta do Humaitá, um dos principais cartões-postais de Salvador. A apresentação será em 08 de setembro, às 15h, e vai inaugurar o primeiro final de semana do Festival da Primavera da Prefeitura de Salvador. O evento gratuito ainda marca a celebração pelo dia de Nossa Senhora do Monte Serrat.

Para a gravação, o grupo prepara um repertório que mescla as canções praianas, clássicos atemporais das diferentes fases do Jammil e canções novas, lançadas por Rafa Barreto, voz à frente da banda. “Pra te Ter Aqui”, “Milla”, “Outdoor”, “Ê Saudade”, “Minha Estrela”, “Praieiro”, “Colorir Papel” e “Celebrar” se unem às mais recentes “Já Bateu Saudade” e “De Novo” — essa última lançada em julho. Para a festa, eles devem receber ainda convidados especiais e preparam surpresas para a edição.

“O nosso encontro com o público da Ponta de Humaitá é sempre muito especial. Esse lugar já faz parte da nossa história, nos sentimos em casa e somos muito bem recebidos. Especialmente essa edição será uma festa ainda mais bonita, com tudo sendo registrado para o nosso audiovisual. Vai ser um dia de muitas emoções, muita música e alegria”, afirma Rafa Barreto.

O “Vamos Ver o Pôr do Sol” é um evento firmado no calendário anual da cidade, com o público lotando a cada nova edição. A banda estreou o projeto em 2016, com o nome inspirado na letra da música “Colorir Papel”, que tem mais de 20 milhões de execuções nas plataformas de áudio.

O show tem início à tarde, tendo o pôr do Sol na Baía de Todos os Santos como principal cenário. Isso porque o Jammil se apresenta em um palco vazado no fundo e laterais, permitindo que a paisagem natural seja parte da apresentação. A altura é menor do que a tradicional de palcos, aproximando os fãs e o grupo.

Serviço

Vamos Ver o Pôr do Sol - Jammil

Ponta de Humaitá

08/09, às 15h