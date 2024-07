ROMANCE NO AR

Juntos de novo? Neymar e Bruna Biancardi vão a show de Thiaguinho na eliminação da seleção

Neymar e Bruna Biancardi podem estar revivendo romance. Os dois, que são pais de Mavie, de 8 meses, foram fotografados aos beijos no show de Thiaguinho em São Paulo no sábado, 6, enquanto o Brasil jogava contra o Uruguai pela Copa América. As imagens já estão repercutindo nas redes sociais.

Thiaguinho chegou a publicar uma foto com Neymar - sem Bruna - agradecendo a presença do amigo no show.

Bruna parou de seguir o jogador no Instagram. Os dois, porém, vêm se reaproximado desde abril, quando Neymar publicou um vídeo com a ex. Em seu storie, o jogador brincou com a situação, pedindo para que Bruna voltasse a segui-lo. Ela chegou a ganhar homenagem do jogador no Instagram pelo aniversário de 30 anos, no mesmo mês.