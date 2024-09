ANSIEDADE

Linha de cuidados com a pele de Rihanna estreia no Brasil em setembro

A Fenty Skin já tem data para estrear no Brasil. Com uma linha que inclui mais de 40 produtos, a marca de cuidados com a pele comandada por Rihanna estará disponível, com exclusividade na Sephora, a partir deste mês de setembro. O destaque fica por conta do uso de ingredientes poderosos como ácido hialurônico e niacinamida.