O AMOR ESTÁ NO AR

Mari Gonzalez e Pipo Marques oficializam relação: 'Agora é namoro'

Casal estava vivendo relação sem rótulos, mas oficializou o romance esta semana

Da Redação

Publicado em 15 de junho de 2024 às 07:55

Mari Gonzalez e Pipo Marques Crédito: Reprodução/ Instagram

Agora é oficial: Mari Gonzalez e Pipo Marques estão namorando. O pedido aconteceu na última quarta-feira (12), no Dia dos Namorados.

A oficialização do relacionamento foi confirmada por Mari, durante uma feira de produtos naturais, em São Paulo. Ela participa do evento onde Pipo, em parceria com o irmão Rafa e o pai Bell Marques, lançou uma marca de suplementos.

"Agora a gente oficializou, agora é namoro. A gente não queria ter isso de rótulo e tal, mas não adianta, é porque as pessoas têm um carinho muito grande, né? Eu entendo. As pessoas querem saber, muitas querem torcer, mas a gente estava deixando acontecer mesmo, sabe? Estava se curtindo, se conhecendo. A gente já se conhecia há muito tempo (ela atuou no clipe dele, 'Acabou na Lama' há mais de 12 anos), a gente já tinha ficado, a gente fala que foi na primeira temporada. Mas a gente estava curtindo a fase e não pensando muito nisso, mas agora está oficializado", contou, em entrevista ao gshow.

No dia do pedido, eles jantaram juntos e Pipo preparou a surpresa para Mari. "Ele é muito romântico, muito fofo. A gente jantou em um lugar legal, aí, quando cheguei no quarto, tinha flores, foi especial."