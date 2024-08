ARTE

Marília Gabriela e filho prestigiam Reynaldo Gianecchini no teatro

Marília Gabriela e Theodoro Cochrane assistiram à peça Priscilla, a Rainha do Deserto em São Paulo na noite desta quinta-feira, 22. Mãe e filho aprovaram a performance de Reynaldo Gianecchini, que estrela o espetáculo. "Viemos prestigiar você, Geanne!", disse o ator via Instagram durante o intervalo. A apresentadora completou: "A gente está adorando!"

Ao fim do espetáculo, Theodoro publicou um story do ator com a legenda: "Talento!". Depois, os dois visitaram ator no camarim.