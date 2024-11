RECEBEU ALTA

Preta Gil atualiza estado de saúde após internação: 'Ainda com sequelas'

Cantora foi internada menos de 24 horas após ter alta e passou oito dias no hospital

Maysa Polcri

Publicado em 17 de novembro de 2024 às 20:02

Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023 Crédito: Reprodução

Após oito dias internada no hospital, a cantora Preta Gil voltou para casa, no Rio de Janeiro. Em um vídeo publicado no Instagram, neste domingo (17), a artista deu mais detalhes sobre as internações e a recuperação. Na semana passada, ela foi internada menos de 24 horas após ter alta.

Preta tinha ido à unidade hospitalar no dia 8 de novembro, com queixa de forte dor no rim e na pelve. Ela passou por uma cirurgia de urgência após descobrir uma obstrução em um cateter e permaneceu hospitalizada para realizar uma sessão de quimioterapia. A previsão de alta era na segunda, mas a filha de Gilberto Gil foi liberada no domingo (10). No dia seguinte, voltou a ser internada.

Em casa, Preta Gil gravou um vídeo para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde e disse que volta para uma vida "perto da normalidade", mas com sequelas da quimioterapia. Veja abaixo.

“Volto agora a uma vida perto da normalidade, ainda com as sequelas da quimioterapia, da semana retrasada e também dessa infecção que eu tive no rim, mas estou bem”, disse a cantora.

“Depois de ter passado por uma internação dupla, eu tive uma pielonefrite, já expliquei aqui pra vocês”, iniciou a cantora, citando a inflamação no canal no rim. “Tinha um duplo J que foi entupido por pedrinhas, cálculos renais… Então, eu tive que trocar esse duplo J, troquei, fiquei no hospital, recebi alta e fui pra casa”, contou.

“Estou me cuidando, estou tomando antibiótico ainda e volto agora a uma vida perto da normalidade, ainda com as sequelas da quimioterapia, da semana retrasada e também dessa infecção que eu tive no rim, mas estou bem”, afirmou Preta Gil.