ROMANCE

Preta Gil curte noite no Rio com o cantor baiano 'O Kannalha'

Depois de jantar em restaurante, os dois deixaram o local juntos de carro

Da Redação

Publicado em 12 de abril de 2024 às 09:00

Preta Gil e O Kanalha Crédito: Multishow

A artista Preta Gil foi fotografada junta ao cantor baiano Danrlei Orrico, O Kannalha, durante um jantar na Gávea, na Zona Sul do Rio, na noite de quarta-feira (10). Os dois tiveram um affair no verão soteropolitano e dividiram o mesmo estúdio do programa "TVZ", na última segunda-feira (8). As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.

Preta e Danrlei estavam acompanhados de um grupo de amigos e deixaram juntos o local em um veículo prata. Em fevereiro, no carnaval, o baiano fez companhia à cantora no Camarote Expresso 2222, de Gilberto Gil, pai de Preta.

Durante o Lollapalooza 2024, os artistas publicaram cliques no mesmo carro a caminho do evento, foram vistos juntos chegando ao festival de música e também circularam nos bastidores da festa. No entanto, os artistas não ficaram tão próximos ao longo do evento.

Após assistirem ao show de Gilberto Gil, pai da cantora, juntos, O Kannalha postou uma foto no Instagram e a cantora repostou em suas redes sociais.

Preta e O Kannalha se conheceram em janeiro após um show em Salvador. Com isso, Preta passou a intensificar sua presença na capital baiana.

O casal também marcou presença no Festival de Verão. Eles chegaram juntos ao camarim. Em um vídeo num momento de bastidor, O Kannalha faz uma oração momentos antes de subir ao palco para cantar. Ao lado dele, Preta Gil o aguardava enquanto usava o celular.

A cantora anunciou a separação de Rodrigo Godoy em abril do ano passado, terminando o relacionamento de oito anos após descobrir que estava sendo traída pelo personal. Toda a polêmica aconteceu enquanto Preta Gil estava um tratamento contra um câncer no intestino, o qual ela finalizou em dezembro do mesmo ano.