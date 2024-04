SALVADOR

Rubel desembarca na capital baiana com turnê “As Palavras”; aos detalhes

Após um hiato de mais de cinco anos, o cantor e compositor volta a agitar o público de Salvador

Alô Alô Bahia

Publicado em 8 de abril de 2024 às 19:20

Rubel Crédito: Breno Galtier

Após um hiato de mais de cinco anos, o cantor e compositor Rubel volta a agitar o público da capital baiana. Desta vez, o artista traz para Salvador o show da sua nova turnê, “As Palavras”. A apresentação acontece no dia 31 de agosto, a partir das 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, e promete ser uma noite de pura emoção e celebração da diversidade musical do Brasil.

Os ingressos custam R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia), no primeiro lote; R$ 130 (inteira) e R$ 65 (meia), no segundo lote; e R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia), no terceiro lote. As entradas podem ser adquiridas na bilheteria do teatro e através da plataforma Sympla.

O espetáculo contará com um repertório que inclui faixas do mais recente trabalho de Rubel, o disco duplo “As Palavras Vol. 1 & 2”, no qual o artista mergulha em sonoridades brasileiras populares, registrando os sentimentos e vivências do Brasil dos últimos anos.